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佐佐木朗希今（31）日先發面對費城費城人，繳出了5.1局僅失一分的超狂表現，本場比賽出色的控球讓他送出7次三振，僅丟出一次保送、被敲出三支安打，下場時道奇2：1一分領先費城人，佐佐木朗希有望收下本季第四勝。佐佐木朗希在首局面對首位打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）投出的第8球達到了100.1英里（約161.1公里），這是他本季首顆突破100英里的速球，雖然被擊成界外球，但隨後他立刻用指叉球讓這位敲出兩聯盟最多22支全壘打的強打者揮空三振。隨後佐佐木朗希僅在二局讓費城打者波姆（Alec Bohm）擊出陽春砲，隨後連續解決費城打者，直到五局才有費城打者再站上壘包，最終留下一二壘有人、一出局的情況下退場。佐佐木朗希先前累積9次登板，留下三勝三敗的戰績，在本戰過後防禦率從4.93下降到4.59。近幾場先發分別面對天使、釀酒人、費城人，佐佐木朗希都繳出好表現，三戰合計17.1局的投球僅失掉四分，送出多達19次三振。