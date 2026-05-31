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▲SGA在這場生死戰中沒有讓人失望。他全場21投12中，狂砍35分9助攻，在第二節甚至憑藉一己之力點穿了馬刺的防線。（圖／美聯／達志影像）

▲文班亞馬出道以來的形象，比起SGA、約基奇、唐西奇更像是NBA未來門面，或著說更符合蕭華理想中的那個人。（圖／翻攝自@wemby X）

▲霍姆格倫（Chet Holmgren）整個系列賽都在證明自己不如文班亞馬。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年NBA總冠軍賽的對戰組合正式底定：馬刺隊將與東區冠軍紐約尼克隊狹路相逢。（圖／取自NBA X）

當年芝加哥公牛第一次有機會戰勝底特律活塞時，名宿皮朋（Scottie Pippen）曾說他們將在明天「斬下惡魔的首級」。如今，實在想不到比這句話更適合形容聖安東尼奧馬刺與俄克拉荷馬城雷霆的這一輪史詩級七戰。馬刺在客場以111：103擊退衛冕軍，時隔12年重返總冠軍賽，文班亞馬（Victor Wembanyama）徹底展現了接班聯盟門面的氣勢，22分7籃板，看起來很普通的數據，但如果你仔細看球，就會發現他的影響力無所不在，在末節關鍵時刻，即使身揹五次犯規，SGA仍然不敢挑戰他，他一人逼退了雷霆對於挑戰禁區的慾望。幾乎從系列賽一開始，雷霆就被輿論形塑為「反派」。這不僅是因為他們的球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因買犯與假摔爭議，讓他難以贏得與其實力相符的全面尊重；更是因為全聯盟都恐懼這支年輕的雷霆軍團會在未來幾年徹底統治NBA。但公平地說，SGA在這場生死戰中沒有讓人失望。他全場21投12中，狂砍35分9助攻，在第二節甚至憑藉一己之力點穿了馬刺的防線，無論分差如何拉扯，他始終將球投進。雷霆是「後勇士王朝時代」最有機會完成連霸的球隊，但在現今極致競爭的聯盟中，要衛冕的難度已突破天際——我們已經連續8年沒有見證球隊連霸了，這是NBA史上最長的紀錄。相對於被當作惡魔的雷霆，文班亞馬則被視為救贖的希望。這位年僅22歲的天才，比SGA、約基奇（Nikola Jokic）或唐西奇（Luka Doncic）都更符合聯盟總裁蕭華（Adam Silver）心中完美的「未來門面」。文班亞馬出道以來的形象，比起SGA、約基奇、唐西奇更像是NBA未來門面，或著說更符合蕭華理想中的那個人。他風度翩翩、應對進退極佳，極得媒體緣；喜歡下西洋棋，曾在公園和無數旗友對弈，這是他親民的一面；他能力超群，22歲已經拿下DPOY帶隊進入到總冠軍賽，並用一種從來沒有人達到過的方式統治著比賽。在詹姆斯和柯瑞即將退役的這個時候，他看起來就像是理想的接班人。馬刺主場的修女們的熱情支持，讓這一輪系列賽看起來更像是正義騎士擊敗惡魔的史詩一戰。整輪系列賽雙方的戰術沙盤推演，其實就是圍繞：「雷霆進攻時要如何將文班亞馬拉出籃下」這件事再進行，雷霆要想辦法做到這件事，馬刺當然是極力阻止。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）在搶七大戰祭出了極具侵略性的防守，開局就讓福克斯（De'Aaron Fox）、瓦塞爾（Devin Vassell）與文班亞馬在防守端不斷給予壓迫，一度取得18：8的領先。進攻端，文班亞馬甚至親自帶球過半場，面框單打哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）打板命中，或者直接在高位策應，完美複製了五外（5-Out）進攻的精髓。霍姆格倫（Chet Holmgren）整個系列賽都在證明自己不如文班亞馬，雷霆在少了威廉斯（Jalen Willians）的情況下，一直存在隱憂，畢竟麥凱恩（Jared McCain）和華勒斯（Cason Wallace）這些人的身材，使他們很難站出來接管比賽，這增加了SGA的負擔，而馬刺哈珀和卡斯特今晚則做為第二、第三人發揮更好。馬刺今晚扭轉了第二陣容問題，角色球員完全壓制了對手。帶傷福克斯繳出15分並完美控場，投進關鍵的「減壓球」；朱利安·尚帕尼（Julian Champagnie）在第三節獨攬11分，用精準的三分球澆熄雷霆反撲；史卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）展現出超越年齡的強硬；甚至凱爾登·強森（Keldon Johnson）也在板凳端提供了不可或缺的肌肉碰撞。然而，比賽的分水嶺出現在第四節。當老奸巨猾的卡魯索（Alex Caruso）切入扣籃，成功製造了文班亞馬的第四次犯規，隨後SGA又找機會讓文班亞馬吞下第五犯時，馬刺的賽季來到了懸崖邊緣。文班亞馬陷入犯規麻煩被迫下場，整座球場的壓力瞬間來到頂點。此時，30歲的替補白人中鋒盧克·柯奈特（Luke Kornet）頂替上陣。在不到一分鐘的窒息攻防中，他宛如文班亞馬上身，在快攻退防中賞了哈騰斯坦一記結結實實的釘板大帽。這個被球迷譽為「世紀封蓋」的回合，徹底截斷了雷霆起勢的火苗。柯奈特全場雖然僅得2分4籃板1阻攻，且只有2罰2中，但他拚搶下3個進攻籃板，並在那最關鍵的兩個防守回合中，完美填補了當家球星不在場的空窗期。賽後，主帥強森（Mitch Johnson）毫不避諱地直言：「柯奈特對哈騰斯坦的蓋帽，就是這場比賽的轉折點。」柯奈特可能打出了他職業生涯最偉大的一球——那次追防封蓋，直接造成了4分的來回差距。他極有可能拯救了馬刺的賽季。如果那一回合哈騰斯坦灌籃成功，那比賽的形勢有可能完全不同。馬刺隨後將這次防守轉化為得分。而當哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）再次接球失誤後，文班亞馬（Victor Wembanyama）已準備準備換上場接替柯奈特。馬刺因此打出一波7：2的攻勢，由哈珀那記關鍵的進攻籃板與補籃作結，取得領先優勢。奧克拉荷馬雷霆請求暫停。聖城化解危機，小將們穩定下來，得到了贏下比賽的信心，領先到終場。如果馬刺最終奪冠，柯奈特在這輪系列賽最後兩場的防守表現，值得球隊為他立一座雕像。馬刺穿過煉獄到達彼岸。這座由年輕天賦與強韌配角共同建立的新城堡，才剛剛敞開大門。接下來的總冠軍賽，他們將再次對上尼克。聖城球迷不可能忘記1999年時他們正是面對同樣的對手拿下隊史首冠的，歷史真的是太有趣了不是嗎？