NBA西區決賽驚天逆轉！台灣時間今（31）日早上開打的「搶七大戰」中，聖安東尼奧馬刺憑藉當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）砍下22分，以及「全隊7人得分上雙」的團隊火力，以111：103掀翻衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。馬刺最終以系列賽4：3逆轉奪下西區王座，正式搶進總冠軍賽。美媒《SI》體育記者利亞姆・麥基昂（Liam McKeone）指出，雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）此場比賽「數度隱形」大有問題，並點評「馬刺隊直到最後都挺直了腰桿」，年輕軍團展現無畏的本領，卻又冷靜掌握住奪勝的機會。
扛住兩屆MVP瘋狂反撲！黑衫軍客場冷靜應對
這場一戰定生死的終局之戰打得驚心動魄。馬刺前一戰在主場強行扳平系列賽後，今日來到雷霆喧囂的藍色軍團主場，卻毫無懼色，從第一節起便強勢掌控比賽節奏。
即使雷霆超級巨星、兩屆例行賽MVP得主吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）肩負衛冕重任，在二、三節開啟無解的砍分模式、瘋狂轟下全場最高35分，黑衫軍依然展現超越年齡的沉著。
馬刺綠葉群大爆發！聯手摧毀雷霆防線
馬刺雖全程握有領先，但比賽後段雷霆數度將分差逼近至6分，甚至最後一分鐘雷霆22歲小將華萊士（Cason Wallace）連續飆進多球，馬刺禁衛軍文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下，始終在窒息壓力中穩住陣腳，硬是在客場將衛冕軍拉下神壇。
本場比賽的勝負關鍵，無疑是馬刺軍團的「深度」，徹底擊潰了雷霆名滿天下的板凳群。奇兵前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）外線手感發燙，三分球10投6中轟下20分；新星控衛卡斯特（Stephon Castle）不僅防守端死纏亞歷山大，進攻端也進帳12分，更在比賽結束前一分鐘抓下關鍵進攻籃板完成補籃，一舉為球隊奠定8分領先。
柯奈特第四節證明自己 馬刺全隊7人得分上雙
此外，先前飽受抨擊的替補中鋒柯奈特（Luke Kornet），在第四節送出一次驚人火鍋，一掌拍飛哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）的快攻搶分，徹底扭轉氣勢；年度最佳第六人強森（Keldon Johnson）也在決勝節適時補上兩記冷血三分。
雷霆替補團全熄火 明星中鋒霍姆格倫僅拿4分
反觀雷霆綠葉群，多爾特（Lu Dort）再度全場隱形、防守大師卡魯索（Alex Caruso）外線準星大迷航，無法在關鍵時刻給予一哥火力支援。此外，美媒《SI》體育記者利亞姆・麥基昂（Liam McKeone）指出，雷霆出局的最大戰犯無疑是指標中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）。
遭到批評的是，霍姆格倫全場只寒酸出手2次、僅拿4分。雖然防守端進帳2阻攻、2抄截，但這與他身為「年度最佳防守球員亞軍」的身價顯然不符。當雷霆意識到危機後，索性在最後決勝幾分鐘改用麥凱恩（Jared McCain）搏命，無奈雷霆大勢已去，衛冕夢碎。
馬刺有輸過沒怕過！美媒：直到最後都挺直了腰桿
這場勝利讓麥基昂寫下，「多數球隊在面對試圖用意志力推動球隊贏得第七戰，並連續兩年殺入NBA總決賽的瘋狂主場球迷時，都會心生畏懼，但馬刺沒有。」
「年輕的球隊通常會帶著一種近乎無知的氣息——因為他們太缺乏經驗，卻可能因為無法意識到眼前的時刻有多麼重大，而錯失良機。不過馬刺的情況並非如此。文班和他的隊友們知道機會近在咫尺。」
麥基昂認為，「馬刺隊直到最後都挺直了腰桿！」不懼怕被對手追分，直到最後一步步都沉著冷靜、穩健收下分數，才能造就這場傳奇色彩的比賽。
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這場一戰定生死的終局之戰打得驚心動魄。馬刺前一戰在主場強行扳平系列賽後，今日來到雷霆喧囂的藍色軍團主場，卻毫無懼色，從第一節起便強勢掌控比賽節奏。
即使雷霆超級巨星、兩屆例行賽MVP得主吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）肩負衛冕重任，在二、三節開啟無解的砍分模式、瘋狂轟下全場最高35分，黑衫軍依然展現超越年齡的沉著。
馬刺綠葉群大爆發！聯手摧毀雷霆防線
馬刺雖全程握有領先，但比賽後段雷霆數度將分差逼近至6分，甚至最後一分鐘雷霆22歲小將華萊士（Cason Wallace）連續飆進多球，馬刺禁衛軍文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下，始終在窒息壓力中穩住陣腳，硬是在客場將衛冕軍拉下神壇。
本場比賽的勝負關鍵，無疑是馬刺軍團的「深度」，徹底擊潰了雷霆名滿天下的板凳群。奇兵前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）外線手感發燙，三分球10投6中轟下20分；新星控衛卡斯特（Stephon Castle）不僅防守端死纏亞歷山大，進攻端也進帳12分，更在比賽結束前一分鐘抓下關鍵進攻籃板完成補籃，一舉為球隊奠定8分領先。
柯奈特第四節證明自己 馬刺全隊7人得分上雙
此外，先前飽受抨擊的替補中鋒柯奈特（Luke Kornet），在第四節送出一次驚人火鍋，一掌拍飛哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）的快攻搶分，徹底扭轉氣勢；年度最佳第六人強森（Keldon Johnson）也在決勝節適時補上兩記冷血三分。
反觀雷霆綠葉群，多爾特（Lu Dort）再度全場隱形、防守大師卡魯索（Alex Caruso）外線準星大迷航，無法在關鍵時刻給予一哥火力支援。此外，美媒《SI》體育記者利亞姆・麥基昂（Liam McKeone）指出，雷霆出局的最大戰犯無疑是指標中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）。
遭到批評的是，霍姆格倫全場只寒酸出手2次、僅拿4分。雖然防守端進帳2阻攻、2抄截，但這與他身為「年度最佳防守球員亞軍」的身價顯然不符。當雷霆意識到危機後，索性在最後決勝幾分鐘改用麥凱恩（Jared McCain）搏命，無奈雷霆大勢已去，衛冕夢碎。
馬刺有輸過沒怕過！美媒：直到最後都挺直了腰桿
這場勝利讓麥基昂寫下，「多數球隊在面對試圖用意志力推動球隊贏得第七戰，並連續兩年殺入NBA總決賽的瘋狂主場球迷時，都會心生畏懼，但馬刺沒有。」
「年輕的球隊通常會帶著一種近乎無知的氣息——因為他們太缺乏經驗，卻可能因為無法意識到眼前的時刻有多麼重大，而錯失良機。不過馬刺的情況並非如此。文班和他的隊友們知道機會近在咫尺。」
麥基昂認為，「馬刺隊直到最後都挺直了腰桿！」不懼怕被對手追分，直到最後一步步都沉著冷靜、穩健收下分數，才能造就這場傳奇色彩的比賽。
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