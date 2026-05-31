中度颱風「薔蜜」要來了！明天最接近台灣，要去日本沖繩玩的民眾要注意了，台灣虎航今（31）日宣布，明日桃園及高雄往返沖繩，以及台中前往沖繩等8航班將取消，民眾務必留意異動。
虎航指出，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，6月1日航班異動如下：取消IT-230、IT-231、IT-232、IT-233桃園往返沖繩那霸；取消IT-792台中前往沖繩那霸，以及取消IT-288、IT-289、IT-729高雄往返沖繩那霸。
虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢了解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
另外，中華航空6月1日也有航班異動，CI120、CI121、CI122、CI123桃園往返沖繩，以及CI132、CI133高雄往返沖繩航班取消；6月2日CI122、CI123桃園往返沖繩放大機型。
華航表示，將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊（https://booking.china-airlines.com/FlightStatus/）
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虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢了解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。
另外，中華航空6月1日也有航班異動，CI120、CI121、CI122、CI123桃園往返沖繩，以及CI132、CI133高雄往返沖繩航班取消；6月2日CI122、CI123桃園往返沖繩放大機型。
華航表示，將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊（https://booking.china-airlines.com/FlightStatus/）