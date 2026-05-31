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47歲的韓國演員河智苑為了實踐在綜藝上的賭約，日前驚喜現身音樂節目，完美重現了23年前曾演出過的經典歌曲《全壘打》舞台，平常都在演戲的她突然大唱大跳，還辣秀結實腹肌，表情管理和美貌完全不輸年輕偶像，掀起熱烈討論。究竟為什麼會突然登上音樂節目唱跳呢？原來是因為河智苑日前在網路綜藝節目《26學級智苑》時，受到旗安84與康男的言語挑釁加鼓吹，當場承諾如果影片點閱率突破120萬，就會重現當年的經典舞台，結果影片在短時間內迅速達標，因而促成了這次登上音樂節目演出的機會。在昨（30）日播出的音樂節目《Show! 音樂中心》中，河智苑身穿白色系短版露腰造型服飾驚喜登場，一現身就奪走全場目光。她在舞台上展現出零贅肉的緊實腹肌、豐富的舞台表情以及充滿力量的舞蹈動作，將千禧年代的流行復古曲風演繹得淋漓盡致，實力完全不輸線上偶像。影片公開不到一天，在YouTube上已突破100萬點閱，網友紛紛直呼：「真的好漂亮，只有我老了」、「比偶像們還美，誰會覺得這是47歲？」、「根本就像是頂尖TOP歌手！」表演結束後，河智苑透過經紀公司分享了幕後照片與演出感言。她透露因為準備時間非常短暫，出發前其實非常擔心，但為了不給演藝圈的歌手後輩們添麻煩，自己付出了加倍的努力來練習。非常慶幸最後能夠沒有失誤地完成表演，也很感謝粉絲與觀眾帶著溫暖的目光來為她應援。河智苑在2003年時，為了宣傳自己主演的電影《逆轉反擊》，跨界登上音樂節目演唱了由歌手PSY作詞作曲的《全壘打》，當時的破格演出雖然轟動一時，卻也被她開玩笑稱為演藝生涯的黑歷史。沒想到時隔23年再度登台，依然用超強的自我管理驚豔全網，大眾都不敢相信這竟然是快要50歲的人了，說是偶像center也不誇張！