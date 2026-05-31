我是廣告 請繼續往下閱讀

效力福岡軟銀鷹隊的徐若熙，今（31）日在主場迎戰廣島鯉魚隊，睽違將近1個月重返一軍先發，用82球投完六局無失分、被打出3安打、另添7次三振，軟銀打線則在第六局發威，近藤健介長打、栗原陵矢兩分砲，軟銀取得3：0領先，徐若熙有望奪下本季第2勝。《NOWNEWS今日新聞》為您不斷更新徐若熙先發VS廣島鯉魚第一時間戰況。徐若熙5月4日對西武獅僅投4局，被敲出14安、失7分，防禦率飆漲至7.23，還一度投到淚崩，隔日下放二軍調整，經過2場先發14局僅失2分、包含最近一場用87球投出9局完封勝表現後，提前回到一軍先發，就是交流賽交手廣島鯉魚。徐若熙首局一顆157公里火球，被名原典彦敲出安打上壘，隨後送出三振、再靠捕手山本祐大阻殺拿到2出局，後續讓菊池涼介敲出內野飛球出局，首局安全下庄。徐若熙第2局1出局後、被洋砲蒙泰羅（Elehuris Montero）敲出安打，但又解決2名打者，前2局都被敲安但無失分。第三局起徐若熙回穩，僅用11球讓捕手持丸泰輝、游擊手矢野雅哉接連被三振，名原典彦敲出界外飛球出局，第四局甚至只用10球投出三上三下，除首局用20球較多之外，後續三局合計只用31球就解決9名打者。第五局，徐若熙僅用5球取得2出局，隨後被洋砲法比安（Sandro Fabian）敲出長打，與持丸泰輝纏鬥7球後讓他打出中外野飛球出局。第六局徐若熙面對第三輪，只用10球再度送出2K、上演三上三下。六局投完後，監督小久保裕紀親自走到徐若熙身旁拍肩鼓勵，恭喜他強勢回歸、也正式退場。徐若熙本場最終用82球主投6局無失分，僅被打出3支零星安打、7次三振無保送，防禦率下降至5.47。軟銀打線方面，本戰前段也遭到岡本駿封鎖，前四局僅有近藤健介、庄子雄大敲出安打，但第六局發威，周東祐京安打後盜上二壘，近藤健介敲出左外野長打，一棒幫助軟銀先馳得點，下一棒栗原陵矢再敲出兩分砲，前六局軟銀取得3：0領先廣島，徐若熙成為勝投候選人。第八局軟銀換上經典賽國手松井裕樹中繼，但控球不穩失掉1分，所幸最後製造飛球出局，軟銀仍以3：1領先。