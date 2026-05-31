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▲傑瑞米·索漢（Jeremy Sochan）在馬刺度過多年時光，今年季中才轉至尼克。（圖／美聯／達志影像）

聖安東尼奧馬刺台灣時間今（31）日在西區決賽第七戰生死鬥中，客場以111：103射落衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，成功挺進總冠軍賽，將交手紐約尼克。賽後，知名美國體育記者莫瑞（Law Murray）在社群平台上發文點評，幽默點名此今年從馬刺轉隊至尼克隊的索漢（Jeremy Sochan），才是今晚黑衫軍突圍後的「最大贏家」。不過10年前，時任勇士中鋒瓦萊喬（Anderson Varejao）也面臨同樣狀況，他最後拒收騎士的冠軍戒指獲讚，因此索漢高機率不會收下尼克隊以外的戒指。一戰定生死的西區終局之戰，馬刺在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）帶領下拚盡全力，最終以系列賽4：3淘汰雷霆，睽違12年再度叩關總冠軍賽，準備與紐約尼克爭奪年度至高榮譽，兩個在分區決賽展現「絕對信任隊友」的球隊將一較高下。不過在馬刺球迷狂歡慶祝之際，《The Athletic》知名記者莫瑞（Law Murray）卻在個人X上發文，直言，「今晚最大的贏家：傑瑞米·索漢（Jeremy Sochan）」引發不少球迷熱烈討論。為何是索漢呢？現年23歲的他在2022年加入馬刺，多年來作為陣中的防守核心，不料他在今年2月遭到馬刺釋出，隨後加盟尼克。本季在各隊都待夠長時間的他，不管尼克還是馬刺奪得冠軍，索漢都確定有收下「冠軍戒指」的資格，意外「躺贏」。這樣的奇觀也讓網友笑說，「傑瑞米『NBA總冠軍』索漢 Jeremy "NBA CHAMPION" Sochan」、「自動戒指」、「這樣是選擇大於努力嗎？」。索漢一直以來相當注重髮型，也讓球迷笑說，「索漢已經在思考戴戒指時用什麼髮型了！」不過，NBA歷史上已有先例，2016年時，巴西中鋒瓦萊喬（Anderson Varejao）季中從騎士隊轉到勇士隊，他其實才是史上第一位不管誰贏都能收冠軍戒指的球員。而當年騎士奪得總冠軍後，也決定頒發戒指給他，瓦萊喬雖曾是騎士12年老將，但他公開表態自己將不會收騎士的戒指，被外界讚「是對的決定」。因此索漢這次的決定也受到一定關注，不過他應該也不會收取非尼克隊以外的戒指，畢竟人在尼克、心懸馬刺顯然不是好選擇。