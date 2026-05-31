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又有台灣人赴日詐騙遭逮！日本奈良縣一位台灣男子涉嫌擔任詐騙車手，詐騙8旬老婦1300萬日圓被當地警方逮捕，姓名、長相全都曝光，30歲台灣籍男子黃俊欽供稱有人介紹他去日本打工幫忙「回收包裹」，目前全案仍在調查中。駐日代表處指出，國人赴日旅遊涉嫌詐騙被捕，案件量及涉案人數較往年大幅增加近10倍，主要是被招待赴日打工、免費旅遊，但抵達日本後變成車手，若遭定罪最重恐終身不得入境日本。網紅Cheap昨日臉書發文指出，一名台灣男子跑去日本當車手，騙走80歲阿嬤1300萬日圓，結果取錢時，被埋伏的警察當場抓包逮捕，遭媒體公布長相、國籍、姓名、年紀。他指出，2024年約5人赴日涉嫌詐騙遭逮，2025年暴增到50人，等於一年內增加10倍。2026年至今，日本各地（大阪、和歌山、香川、長野、愛媛、鹿兒島等）都有台灣人被捕的新聞。Cheap指出，外交部已多次公開呼籲國人「切勿濫用免簽從事非法行為」，強調這會損害國家形象與互信，可能影響未來整體免簽待遇。台灣駐日經濟文化代表處指出，詐騙集團多透過社群媒體或不法份子以「招待免費旅遊」、「輕鬆打工賺外快」、「快速致富免經驗」及「簡單跑腿取貨」等藉口，提供酬勞或宣稱可代為償還貸款或卡債等誘因，吸引國人參與。嫌犯出國前，往往未向家屬交代旅遊行程及目的地，或謊稱赴美、加及東南亞旅遊，落網後遭親人通報行蹤不明，導致各駐外館處聯繫及援助困難，甚至反遭誤認為詐騙。駐日經濟文化代表處警告，國人倘在日犯罪被捕，代表即刻失去人身自由，檢察官視涉案情節嚴重性宣告「禁見」，則無法對外作任何聯繫。在日本調查、起訴及審判過程曠日廢時，入獄後亦有語言不通或適應困難等問題。即便獲判不起訴或緩刑，仍可能成為日本及友好國家之「黑名單」，數年甚至終身不得入境。