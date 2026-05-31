薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）未來路徑可能穿越日本東京等地，有安排相關行程民眾要特別注意！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，薔蜜颱風周一至周三（6月1日至6月3日）將替日本多地帶來「強風大雨」，航班、鐵路、高速公路等交通系統最新資訊也要提前掌握。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，薔蜜颱風今天上午位於台東的東南方743公里的海面上，過去6小時略為增強，已成為中度颱風。受惠於良好的海溫及海洋熱含量條件，颱風強度還有再增強的空間，巔峰可達中度颱風中段班。

▲薔蜜颱風持續沿著副熱帶高壓邊緣北上中，預計周一傍晚至深夜會穿越日本那霸，隨後轉向東北並加速移動。（圖／中央氣象署）
▲薔蜜颱風持續沿著副熱帶高壓邊緣北上中，預計周一傍晚至深夜會穿越日本那霸，隨後轉向東北並加速移動。（圖／中央氣象署）
󠀠路徑方面，薔蜜颱風持續沿著副熱帶高壓邊緣北上中，預計周一傍晚至深夜會穿越日本那霸，隨後轉向東北並加速移動；周二下半天，薔蜜颱風會通過九州南方海域，周三快速通過日本南方沿海，尤其周三下午至傍晚這段時間，將穿越東京。

由於颱風將穿越那霸、東京等地，以及暴風圈將籠罩大阪、名古屋，對人口密集區與重要交通樞紐均有一定程度影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也針對日本多地風雨影響作出整理。

📍沖繩地區：強風豪雨
📌影響時間：周一下午至周二凌晨

📍九州地區（鹿兒島、熊本、宮崎）：陣風大雨
📌影響時間：周二白天

📍四國地區：強風豪雨
📌影響時間：周二傍晚至周三清晨

📍山陽地區（岡山、廣島、瀨戶內）：陣風大雨
📌影響時間：周二傍晚至周三上午

📍京都、大阪：強風豪雨
📌影響時間：周二深夜至周三上午

📍名古屋：強風豪雨
📌影響時間：周三凌晨至中午

📍東京、靜岡：強風豪雨
📌影響時間：周三凌晨至傍晚

📍茨城、福島、仙台：陣風大雨
📌影響時間：周三上午至夜晚

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...