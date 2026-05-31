薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）未來路徑可能穿越日本東京等地，有安排相關行程民眾要特別注意！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，薔蜜颱風周一至周三（6月1日至6月3日）將替日本多地帶來「強風大雨」，航班、鐵路、高速公路等交通系統最新資訊也要提前掌握。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，薔蜜颱風今天上午位於台東的東南方743公里的海面上，過去6小時略為增強，已成為中度颱風。受惠於良好的海溫及海洋熱含量條件，颱風強度還有再增強的空間，巔峰可達中度颱風中段班。
路徑方面，薔蜜颱風持續沿著副熱帶高壓邊緣北上中，預計周一傍晚至深夜會穿越日本那霸，隨後轉向東北並加速移動；周二下半天，薔蜜颱風會通過九州南方海域，周三快速通過日本南方沿海，尤其周三下午至傍晚這段時間，將穿越東京。
由於颱風將穿越那霸、東京等地，以及暴風圈將籠罩大阪、名古屋，對人口密集區與重要交通樞紐均有一定程度影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也針對日本多地風雨影響作出整理。
📍沖繩地區：強風豪雨
📌影響時間：周一下午至周二凌晨
📍九州地區（鹿兒島、熊本、宮崎）：陣風大雨
📌影響時間：周二白天
📍四國地區：強風豪雨
📌影響時間：周二傍晚至周三清晨
📍山陽地區（岡山、廣島、瀨戶內）：陣風大雨
📌影響時間：周二傍晚至周三上午
📍京都、大阪：強風豪雨
📌影響時間：周二深夜至周三上午
📍名古屋：強風豪雨
📌影響時間：周三凌晨至中午
📍東京、靜岡：強風豪雨
📌影響時間：周三凌晨至傍晚
📍茨城、福島、仙台：陣風大雨
📌影響時間：周三上午至夜晚
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由於颱風將穿越那霸、東京等地，以及暴風圈將籠罩大阪、名古屋，對人口密集區與重要交通樞紐均有一定程度影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也針對日本多地風雨影響作出整理。
📍沖繩地區：強風豪雨
📌影響時間：周一下午至周二凌晨
📍九州地區（鹿兒島、熊本、宮崎）：陣風大雨
📌影響時間：周二白天
📍四國地區：強風豪雨
📌影響時間：周二傍晚至周三清晨
📍山陽地區（岡山、廣島、瀨戶內）：陣風大雨
📌影響時間：周二傍晚至周三上午
📍京都、大阪：強風豪雨
📌影響時間：周二深夜至周三上午
📍名古屋：強風豪雨
📌影響時間：周三凌晨至中午
📍東京、靜岡：強風豪雨
📌影響時間：周三凌晨至傍晚
📍茨城、福島、仙台：陣風大雨
📌影響時間：周三上午至夜晚