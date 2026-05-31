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新北最強景點提前確定！九份、淡水老街大復甦

2026新北景點觀光人次排行（統計期間1至3月）

▲據觀光署公布最新的景點觀光人潮統計數據，2026第一季新北市最強景點寶座由「新北大都會公園」拿下，九份、淡水老街也分別擠進前三、四名。（圖／Gemini生成）

新北大都會公園夏日再迎高峰！4大免費水樂園6月中登場

三重「海世界水樂園」：

▲三重「海世界水樂園」占地 1,500 平方公尺。（圖／新北市政府）

新店「陽光遊戲場」蝶型水道區：

▲新店「陽光遊戲場」以「水上樂、陸上玩、空中遊」三棲為主題。（圖／新北市政府）

汐止「星際遊戲場」水星戲水區：

▲汐止區星際水樂園。（圖／新北市政府）

新莊「塭仔底濕地公園」戲水池：

▲新莊塭仔底濕地公園戲水池彩虹噴水隧道。（圖／新北市政府）

新北大都會公園水樂園開放與噴水時間資訊

新北市最強景點再度爆發！據觀光署公布 2026 年 1 至 3 月的遊客統計數據，冠軍「新北大都會公園」在短短 3 個月吸引超過 1,220 萬遊客人潮，很有機會再度突破自己過去的紀錄，也將其他對手遠遠拋在後頭。而且在特別炎熱的今年，新北市共有 4 處免費的水樂園預定於 6 月中登場，成為北部人夏日消暑的好去處。根據觀光署公布最新的景點觀光人潮統計數據，2026第一季新北市最強景點寶座由「新北大都會公園」拿下，只花3 個月就吸引 1220 萬人次到訪，此外，九份老街、淡水老街也都大復甦，衝上第三、四名，其餘景點排行如下：「新北大都會公園」在 2026 年初遊客量爆發的原因，主要在於 2 月份成為新北燈會主辦場地。在高達 15 公尺巨型紅寶馬「勁馬奔騰」以及韓國人氣插畫「線條小狗」的燈具魅力下，光是 2 月就有 660 萬人次到訪。事實上，新北市的河濱與市區公園將在 6 月至 9 月再度迎接新一波遊客高峰！由高灘地工程管理處等單位進行整備，新北市一共有 4 處免費的特色水樂園，將於每年的 6 月中旬至 9 月的例假日及國定假日對外開放：緊鄰全台最大的堤坡樂園「熊猴森樂園」，占地 1,500 平方公尺，結合海洋生物的親水設施，最適合電力滿滿的小朋友來這放電。遊戲場以「水上樂、陸上玩、空中遊」三棲為主題，玩水、玩沙、溜滑梯等設施應有盡有。以八大行星為主題的全齡共融遊戲場，穿梭其中猶如置身浩瀚宇宙。新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，戲水池更是小朋友們最愛的消暑集散地。官方也特別提醒，上述 4 個戲水遊樂園的水質皆有嚴格把關，但身高未滿 140 公分及 12 歲以下的孩童，須請家長陪同，切勿讓孩童獨自入池以策安全。6、9 月每週例假日及國定假日開放；7、8 月除週二休園維護外，每日開放。每日噴水時間為 10:00-12:00、15:00-19:00（汐止星際遊戲場下午時段延長噴水至 20:00）。6、9 月每週例假日及國定假日開放；暑假期間每週二至週日開放（逢週一休園維護）。每日噴水時間為 09:30-18:30，每半小時噴水 10 分鐘。