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NBA 西區冠軍賽第七戰今（31）日在奧克拉荷馬雷霆主場上演巔峰對決。整場系列賽中，雷霆隊頻頻針對聖安東尼奧馬刺隊的年輕新星卡斯特（Stephon Castle）進行挑釁，意圖藉由其年輕、血氣方剛的性格誘使他情緒失控。不過此時20歲小將哈珀（Dylan Harper）展現超齡的成熟度，衝上前緊緊抱住卡斯特，避免他和對方發生衝突，進而化解一次可能的技術犯規。比賽過程中，馬刺隊小將卡斯特在一次快攻中獲得絕佳進球機會，雷霆隊老將卡魯索（Alex Caruso）從後方追防時，並未針對球進行防守，而是直接將空中平衡失控的卡斯特強行拉下地面。這記極具危險性的動作，不僅讓現場氣氛瞬間緊繃，也讓遭受重摔的卡斯特情緒瞬間爆發，當場起身準備與卡魯索理論。這不僅是卡魯索本系列賽第二次對卡斯特做出危險動作，該回合在社群媒體上引發輿論沸騰。球迷與網友紛紛指責卡魯索的動作明顯是惡意犯規，有評論指出：「在空中把人直接拉下來卻只被吹普通犯規，這對聯盟現代的保護機制是種嘲諷」。正當卡斯特怒火中燒、準備衝上前理論時，馬刺隊小將哈珀展現了超齡的成熟與領導力。他沒有選擇加入衝突，而是第一時間飛奔上前，從後方緊緊抱住情緒激動的卡斯特，並坐在地上將他安撫下來。這一舉動成功阻止了卡斯特犯下可能導致被驅逐出場的蠢事，保護了球隊陣容的完整性。這番冷靜處置讓不少球迷盛讚：「哈珀根本是偽裝成新秀的沙場老將。」在哈珀的及時介入下，馬刺隊成功平息了這次危機，將專注力回歸到球場表現。隨著比賽推進，馬刺隊並未被雷霆的粗野球風擊倒，反而展現了更為冷靜的心理素質。儘管這場比賽不僅有卡魯索的惡意動作，還伴隨著多次身體對抗與爭議判決，馬刺全隊始終保持專注，最終成功穩住陣腳，在客場摘下西區冠軍。