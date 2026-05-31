薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）對台灣影響雖然不大，但台灣即將進入颱風旺季，家中的防颱物資也要好好準備！家事達人486先生就提醒，與其等到發布颱風警報才到賣場搶購物資，不如平時就把防災用品準備好，而且除了泡麵等糧食之外，還要注意照明設備、備用電源等物資有沒有準備充足。
停電超困擾 防災避難包先準備
486先生表示，大部分民眾想到防颱準備，第一時間想到的可能是囤泡麵、飲用水，但其實颱風來襲時，最容易造成困擾的是「停電」，家裡如果失去照明、手機無法充電、網路斷線，會造成生活相當不便。
在颱風季來臨前，不妨先檢查家裡有沒有足夠的基本防災物資，包括可供照明使用的手電筒，或是充電式照明，以及可隨時掌握資訊的收音機。颱風來臨時天氣炎熱，可準備充電式風扇，就算停電也有風扇可降溫。電池、行動電源也要留意有沒有電量，方便在停電發生時，還能給手電筒、收音機、風扇、手機等供應電源。
定期檢查避難包 確認期限、功能
防災避難包裡面也要準備簡易糧食與常備用品，486先生建議，可選擇保存期限較長、方便攜帶的營養棒或乾糧，同時搭配飲用水、個人藥品及重要證件影本，以備不時之需。若家中有長者、幼童或寵物，應依照家庭成員需求額外準備相關用品。
486先生指出，「防災」最重要的觀念是在平時就做好準備，防災避難包應該要定期檢查食品與藥品保存期限，行動電源、照明設備、充電風扇等用品是否能正常運作，避免真正需要時才發現無法使用。
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486先生表示，大部分民眾想到防颱準備，第一時間想到的可能是囤泡麵、飲用水，但其實颱風來襲時，最容易造成困擾的是「停電」，家裡如果失去照明、手機無法充電、網路斷線，會造成生活相當不便。
在颱風季來臨前，不妨先檢查家裡有沒有足夠的基本防災物資，包括可供照明使用的手電筒，或是充電式照明，以及可隨時掌握資訊的收音機。颱風來臨時天氣炎熱，可準備充電式風扇，就算停電也有風扇可降溫。電池、行動電源也要留意有沒有電量，方便在停電發生時，還能給手電筒、收音機、風扇、手機等供應電源。
防災避難包裡面也要準備簡易糧食與常備用品，486先生建議，可選擇保存期限較長、方便攜帶的營養棒或乾糧，同時搭配飲用水、個人藥品及重要證件影本，以備不時之需。若家中有長者、幼童或寵物，應依照家庭成員需求額外準備相關用品。
486先生指出，「防災」最重要的觀念是在平時就做好準備，防災避難包應該要定期檢查食品與藥品保存期限，行動電源、照明設備、充電風扇等用品是否能正常運作，避免真正需要時才發現無法使用。