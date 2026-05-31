日本國民天團「嵐」（ARASHI）今（31）日晚間將在東京巨蛋完成告別巡演《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也與松本潤五人再度合體帶來最終場演出，為長達27年的團體活動畫下句點，不少粉絲感嘆「屬於嵐的時代真的結束了～」，在社群平台上也掀起一波波的回憶殺，有動漫迷重新翻出「嵐」過去與「航海王」《ONE PIECE》的夢幻合作影片，直呼「是二次元與三次元的最強同框。」
從夏威夷出道到東京巨蛋最終章 27年國民團體正式落幕
「嵐」自1999年在夏威夷郵輪上宣布出道，當年五人穿著透明雨衣亮相，喊出「要在世界掀起暴風雨」的口號，之後一路成為日本最具代表性的國民男團。
2020年底，「嵐」因大野智希望暫停演藝活動而進入休止期。直到今年五人才再次合體舉辦《We are ARASHI》最終巡演，希望完成當年未能好好與粉絲道別的遺憾。如今隨著東京巨蛋最後一場演出到來，屬於「嵐」的27年傳奇也將落幕。不少粉絲表達不捨，也再次翻出當年與《航海王》合作MV感嘆「青春真的結束了。」
《航海王》X 嵐20周年夢幻合作 尾田榮一郎親自參與
2019年是「嵐」出道20周年，同時也是《航海王》動畫播出20周年，雙方當時合作推出特別動畫MV《A-RA-SHI : Reborn》，轟動娛樂圈與動漫圈。
本次合作由《航海王》作者尾田榮一郎親自參與企劃與合作視覺，MV中「嵐」五位成員以《航海王》畫風登場，與草帽海賊團一起航向偉大的航道，成為當年最具代表性的跨界聯動之一。
由於當時動畫劇情尚未演到「吉貝爾」加入草帽海賊團，但MV內容已經提前讓吉貝爾以成員身份登場，因此被視為超驚喜彩蛋。之後尾田榮一郎更罕見登上嵐主持的節目《嵐ツボ》，並親手繪製合作賀圖，跨界聯動滿滿話題。
MV最後，「草帽海賊團」與「嵐」五位成員一起舉起象徵「夥伴羈絆」的經典手勢，更讓大批粉絲看到哭，至今仍被認為是《航海王》最經典的合作企劃之一。
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「嵐」自1999年在夏威夷郵輪上宣布出道，當年五人穿著透明雨衣亮相，喊出「要在世界掀起暴風雨」的口號，之後一路成為日本最具代表性的國民男團。
2020年底，「嵐」因大野智希望暫停演藝活動而進入休止期。直到今年五人才再次合體舉辦《We are ARASHI》最終巡演，希望完成當年未能好好與粉絲道別的遺憾。如今隨著東京巨蛋最後一場演出到來，屬於「嵐」的27年傳奇也將落幕。不少粉絲表達不捨，也再次翻出當年與《航海王》合作MV感嘆「青春真的結束了。」
2019年是「嵐」出道20周年，同時也是《航海王》動畫播出20周年，雙方當時合作推出特別動畫MV《A-RA-SHI : Reborn》，轟動娛樂圈與動漫圈。
本次合作由《航海王》作者尾田榮一郎親自參與企劃與合作視覺，MV中「嵐」五位成員以《航海王》畫風登場，與草帽海賊團一起航向偉大的航道，成為當年最具代表性的跨界聯動之一。
由於當時動畫劇情尚未演到「吉貝爾」加入草帽海賊團，但MV內容已經提前讓吉貝爾以成員身份登場，因此被視為超驚喜彩蛋。之後尾田榮一郎更罕見登上嵐主持的節目《嵐ツボ》，並親手繪製合作賀圖，跨界聯動滿滿話題。
MV最後，「草帽海賊團」與「嵐」五位成員一起舉起象徵「夥伴羈絆」的經典手勢，更讓大批粉絲看到哭，至今仍被認為是《航海王》最經典的合作企劃之一。