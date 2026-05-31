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中華職棒富邦悍將今（31）日持續在臺北大巨蛋迎戰中信兄弟，在今日比賽開打前，悍將球團就先宣布此役4萬張門票完售，「G!POP流行音樂節」3戰累積10萬6510人入場，超越去年味全龍舉辦的林智勝引退系列賽10萬6316人，成為大巨蛋啟用後，中職票房最高的週末3連戰。今日賽後由「韓國人氣樂團」CNBLUE壓軸登場，將帶來長達1小時的專場級表演。悍將本週末3連戰移師大巨蛋，舉辦年度主題日「G!POP流行音樂節」，迎戰傳統勁旅「黃衫軍」兄弟，29日首戰2萬6510人入場，悍將打出一場逆轉勝，以4：2擊退兄弟，昨日開賽後，悍將球團宣布4萬人滿場，繼今年中職開幕戰後大巨蛋再次坐滿觀眾，不過悍將遭到痛擊，以1：10不敵兄弟，兄弟也終結8連敗低潮。今日中午12點左右，悍將球團再次宣布滿場4萬人入場，總計3戰湧入10萬6510人，不僅超越兄弟5月22日至24日舉辦「龍角散草本喉糖CHANNEL B 棒球音樂祭」的7萬4651入，更打破去年林智勝引退系列賽的3戰10萬6316人，成為大巨蛋啟用後，中職最賣座週末3連戰。「G!POP流行音樂節」3天賽後都有安排歌手演出，前2日分別為本土天團玖壹壹、韓國「青春搖滾樂團」QWER，今日賽後則是「韓國人氣樂團」CNBLUE壓軸登場，將帶來長達1小時的專場級表演。悍將目前排名第2，今日推出土投江國豪先發，本季出賽1場，拿下1勝0敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率11.57。兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士（Mario Sanchez）掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.44。勝騎士本季與悍將交手1次，主投7局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。