中國男星張凌赫的魅力究竟有多驚人，看現場活動的人潮就知道！粉絲為了見張凌赫一面，今（31）日天還沒亮就在南寧的「萬象城」百貨公司外排隊，準備等商場開門營業後，衝進去卡位，場面超級失控，百貨公司玻璃門甚至被直接擠爆，碎玻璃散佈在地，但粉絲沒在怕，依舊往前猛衝，影片曝光後讓網友看呆直呼：「這也太危險了吧」。
張凌赫粉絲超失控 擠爆百貨玻璃門
張凌赫自從古裝劇《逐玉》播出後，人氣水漲船高，今日張凌赫要在廣西南寧出席一場商業活動，結果他人還沒到，粉絲就已經把百貨公司的玻璃門擠破了。只見現場圍滿人潮，少說也有上萬人，大家看到保全開門後，就爭先恐後衝進百貨公司，發生推擠和衝撞，最後甚至把玻璃門擠碎了。
但張凌赫的粉絲依舊沒在怕，門碎掉後，他們踩著玻璃渣就繼續往室內衝進去，搶先佔據各樓層視野最佳的位置，要等張凌赫現身。這些場面失控的影片在小紅書、微博上掀起討論，網友看了紛紛留言：「張凌赫，你的兵把玻璃門擠爆了」、「這也太危險了吧」、「如果發生踩踏，後果不堪設想」、「我在家都覺得熱了，這些人居然還可以在商場外排隊？」
張凌赫人氣超旺 代言墨鏡首日創千萬營業額
據悉，張凌赫今日要出席的是眼鏡品牌MOLSION的活動，他今年4月官宣成為MOLSION代言人後，首日品牌就創下2100萬人民幣（約新台幣9700萬元）的銷售額，戰績驚人，足見張凌赫的人氣有多高。
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張凌赫自從古裝劇《逐玉》播出後，人氣水漲船高，今日張凌赫要在廣西南寧出席一場商業活動，結果他人還沒到，粉絲就已經把百貨公司的玻璃門擠破了。只見現場圍滿人潮，少說也有上萬人，大家看到保全開門後，就爭先恐後衝進百貨公司，發生推擠和衝撞，最後甚至把玻璃門擠碎了。
但張凌赫的粉絲依舊沒在怕，門碎掉後，他們踩著玻璃渣就繼續往室內衝進去，搶先佔據各樓層視野最佳的位置，要等張凌赫現身。這些場面失控的影片在小紅書、微博上掀起討論，網友看了紛紛留言：「張凌赫，你的兵把玻璃門擠爆了」、「這也太危險了吧」、「如果發生踩踏，後果不堪設想」、「我在家都覺得熱了，這些人居然還可以在商場外排隊？」
據悉，張凌赫今日要出席的是眼鏡品牌MOLSION的活動，他今年4月官宣成為MOLSION代言人後，首日品牌就創下2100萬人民幣（約新台幣9700萬元）的銷售額，戰績驚人，足見張凌赫的人氣有多高。