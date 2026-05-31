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洛杉磯道奇於今（31）日迎戰費城人。此戰當家球星大谷翔平雖然連續3場比賽敲出安打，並將連續上壘紀錄推進至15場，但吞下3次三振。先發登板的佐佐木朗希更繳出5.1局僅失1分、飆7K的好投。然而道奇牛棚在比賽後段未能守住領先優勢，遭費城人隊猛烈反撲，終場以3：4不敵對手，中斷近期的6連勝。強投佐佐木朗希此役展現壓制力，主投5.1局用84球，飆出7次三振、僅有1次保送，防禦率下修至4.59。全場最快球速達到100.4英哩（約161.6公里），為本季首度飆破百哩大關，直球均速更維持在98.5英哩的高水準，犀利的球路共計製造高達18次揮空。雖然在2局上被波姆（Alec Bohm）擊出陽春砲先失掉分數，但隨後他穩住陣腳，一度讓對手連續13人次出局，直到6局才接連被敲安，最終留下1出局一、二壘有人的局面退場。接替登板的維西亞（Alex Vesia）雖順利化解該局滿壘危機，力保朗希的勝投資格，但在第四任後援投手史考特（Tanner Scott）登板放火，單局遭到費城人打線敲出3支安打、狂失3分，一舉將戰局逆轉。打線部分，大谷翔平面對過去的難纏宿敵、費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）。首打席大谷遭外角橫掃球三振，2局下在1出局一、二壘有人時，原本外角球被主審判定為壞球，卻在費城人隊提出「ABS」後遭到推翻，改判為三振。直到4局下，大谷終於在2出局後鎖定第一球，成功擊出穿過一、二壘間的一壘安打，達成連續3場敲安與連續15場上壘，無奈此役總計5打數1安打，並苦吞本季第二次單場3次三振，賽後打擊率為0.277。儘管大谷遭到宿敵壓制，道奇打線仍有攻勢演出。2局下靠著寇爾（Alex Call）的適時安打追平比分，4局下艾斯皮納（Santiago Espinal）敲出高飛犧牲打將比數超前，7局下貝茲（Mookie Betts）更適時敲安追加保險分。可惜在8局上被逆轉後，道奇打線在第8、9局面對費城人的後援投手群束手無策，連續演出三上三下，最終吞敗。