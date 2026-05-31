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南海熱帶系統逼近！路徑朝台灣而來

▲南方低壓系統逐漸靠近，周四起降雨增多，周五、周六南台灣雨勢明顯。（圖／中央氣象署）

周四起全台轉雨 中南部須防劇烈天氣

目前正在發展中的薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）對台風雨影響不大，但周四（6月4日）開始全台降雨機率提高，尤其台中以南要注意劇烈雨勢，氣象專家賈新興表示，屆時降雨原因主要是「南方低壓系統」影響，看起來不太像「梅雨鋒面」，今年台灣的梅雨可能要告一段落了。賈新興說明，除了薔蜜颱風外，目前南海也有熱帶擾動正在發展，預計周三（6月3日）、周四會增強為「熱帶性低氣壓」，雖然成為颱風的機率不高，但其路徑往東北朝巴士海峽、屏東移動，因此會接近台灣並造成影響。賈新興表示，隨著低氣壓靠近，台灣風向將會吹起明顯的西南風，並帶來充沛水氣，全台降雨機率從周四開始提高，一直到6月10日都呈現多雨狀態，特別是台中以南地區首當其衝，要注意「中小尺度對流」產生的瞬間大雨、雷擊等，變天感受會非常明顯。雖然5、6月是台灣定義上的梅雨季，不過賈新興指出，周四開始的降雨，比較像是「南方系統」直接影響導致，而不是典型梅雨常見的「鋒面」，因此「定義上它能稱為梅雨季降雨，但實際看起來和梅雨又有不少落差。」賈新興補充，進入梅雨季後，台灣的降雨大多是「移動型鋒面」，很少有「滯留型鋒面」，加上6月初這波降雨主要也不是鋒面導致，隨著天氣越來越熱，今年台灣的梅雨季很可能要告一段落，民眾仍要珍惜水資源，並把握周四起的累積雨量。