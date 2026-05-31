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演藝圈雙胞胎兄弟宋逸民、宋達民的父親宋慶泉，日前在家族成員的隨侍與陪伴下，於家中安詳離世，享壽98歲，距離99歲生日僅差一個多月。消息傳出後，不少演藝圈好友與教會弟兄姊妹紛紛表示關心與慰問。家人在昨（30）日也特別舉辦了一場溫馨、感恩的追思禮拜，送別這位陪伴家族走過大半世紀的重要長者，台北市長蔣萬安也前往現場關心、慰問家屬。席間兄弟倆也懷念起小時候送爸爸上班出門，總是十八相送，又追出門外在鄰里間找爸爸，對爸爸甚是懷念。回憶起與父親的點點滴滴，宋逸民與宋達民表示，從小和爸爸的感情就非常深厚。小時候每當爸爸出門上班時，兄弟倆因為捨不得分開，總會一路依依不捨地追到大街上，在鄰里間上演溫馨的「尋父記」。如今再回想起那些童年的畫面，兄弟倆依然歷歷在目。兩兄弟表示，父親經歷過大時代的動盪與不易，雖然個性低調，但韌性極強，對家庭始終充滿責任感，一直是兄弟倆生命中最重要的榜樣。他們坦言，父親能夠在高齡98歲平安離世，對家人而言雖然充滿不捨，但回首父親一生的奉獻，心中更多的是感恩。這場追思禮拜由「藝起發光」及「藝之星」兩大教會共同協助籌備，現場氣氛溫暖。台北市長蔣萬安在追思禮拜前也親自前來關心家屬，向宋爸爸表達最後的敬意。多位牧者、藝人朋友及教會同工也到場陪伴，一同用詩歌與禱告獻上最後的祝福。值得一提的是，兩位媳婦陳維齡、洪百榕也在追思禮拜中用各自的方式，表達對公公最深的孝心。陳維齡特別以詩歌獻唱，透過溫柔的歌聲表達對長輩的思念與感恩；洪百榕則擔任讀經，帶領親友在神的話語中得著安慰與盼望。