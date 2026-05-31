日本迴轉壽司遭萬名粉絲追蹤的日本TikTok創作者mameda134惡搞，怪男拿「花王洗碗精」狂淋「HAMA壽司」（はま寿司／濱壽司），不只HAMA壽司震怒回應：「絕不寬貸，將對該名男子的惡劣行為追究到底。」日本花王也發聲證實，該產品為旗下熱銷清潔劑Cucute（キュキュット），提醒民眾誤食洗碗精「不要自行催吐」，趕緊就醫檢查，呼籲民眾切勿模仿；台大醫院小兒科醫師也建議，立即將人與產品送醫檢查治療，避免二次傷害。
日本「HAMA壽司」疑似遭怪男為吸引點閱流量，惡意拿著「花王洗碗精」狂淋在輸送帶上的壽司，直到看見壽司冒出泡泡，才拿下餐檯。並將拍攝影片上傳TikTok，不只引發食安疑慮，更挨轟簡直是犯罪，引發眾怒。
根據日本媒體及官方最新回應指出，業者相當震怒表示：「惡劣行為絕對無法容忍，不僅破壞顧客安心用餐的環境，更可能對其他消費者健康造成影響，已將此事視為重大問題處理，絕不寬貸」。官方進一步透露，「未來不排除向警方報案，將以嚴正態度追究責任。」
誤食洗碗精怎麼辦？花王也發聲：不要自行催吐快就醫
日本花王也發聲證實，怪男手中的產品為旗下熱銷清潔劑Cucute（キュキュット，台灣產品名稱為「超濃縮洗碗凝露」），主要用來清潔餐具、廚具。
花王表示，「若不慎誤食相當危險，因此呼籲民眾切勿模仿」，提醒若不小心誤食Cucute洗碗精，「記得不要自行催吐，趕緊漱口、喝水並就醫檢查。」
台大醫院小兒部：立即送醫檢查治療！建議攜帶誤食產品就醫
台大醫院新竹分院小兒科醫師表示，家庭中常用消毒清潔劑，若不幸發生誤食情況時，「第一步驟為立即送醫檢查治療」，並建議「連同誤食的溶液及標籤一起帶到醫院」，以利診斷與治療；醫師提醒，「千萬不要做任何挖喉嚨的催吐動作，因為這會造成二次傷害。」
醫師進一步說明，「切勿以為喝下鹼性液體，便使用酸性溶液來中和，如此酸鹼中和會產生更高的熱能，對食道與內部臟器造成更大的傷害。」
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HAMA壽司震怒！對男子惡劣行為追究到底：絕不寬貸從設備與餐盤，判斷出是在HAMA壽司旗下的門市拍攝，官方表示，目前已在追查事發實際店鋪位置。
根據日本媒體及官方最新回應指出，業者相當震怒表示：「惡劣行為絕對無法容忍，不僅破壞顧客安心用餐的環境，更可能對其他消費者健康造成影響，已將此事視為重大問題處理，絕不寬貸」。官方進一步透露，「未來不排除向警方報案，將以嚴正態度追究責任。」
日本花王也發聲證實，怪男手中的產品為旗下熱銷清潔劑Cucute（キュキュット，台灣產品名稱為「超濃縮洗碗凝露」），主要用來清潔餐具、廚具。
花王表示，「若不慎誤食相當危險，因此呼籲民眾切勿模仿」，提醒若不小心誤食Cucute洗碗精，「記得不要自行催吐，趕緊漱口、喝水並就醫檢查。」
台大醫院新竹分院小兒科醫師表示，家庭中常用消毒清潔劑，若不幸發生誤食情況時，「第一步驟為立即送醫檢查治療」，並建議「連同誤食的溶液及標籤一起帶到醫院」，以利診斷與治療；醫師提醒，「千萬不要做任何挖喉嚨的催吐動作，因為這會造成二次傷害。」
醫師進一步說明，「切勿以為喝下鹼性液體，便使用酸性溶液來中和，如此酸鹼中和會產生更高的熱能，對食道與內部臟器造成更大的傷害。」