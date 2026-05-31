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旅日強投徐若熙今（31）日回歸日職一軍先發交手廣島鯉魚，僅用82球主投6局無失分、狂飆7次三振，用表現宣告強勢回歸。退場時軟銀監督小久保裕紀親自走到他身旁拍肩鼓勵，守候轉播多時的台灣球迷也紛紛表示感動，「信心都回來了！」、「就說你可以的若C」、「監督感覺也很欣慰」徐若熙開季前2戰合計13局僅失1分，防禦率一度低到僅有0.64，但隨後2場面對歐力士、西武獅大爆炸，5月4日苦撐4局、被打出14支安打狂失7分，一度在場邊淚崩，賽後更坦言信心動搖、對自己投球感到懷疑，監督小久保裕紀賽後更宣布徐若熙下二軍無限期調整。結果徐若熙回到二軍後，展現快速調整能力，2場先發表現出色，22日僅用87球投出9局完封勝，火速回歸一軍，就是在交流賽交手廣島鯉魚。徐若熙本場首局157公里火球雖被敲出安打，但隨後回穩，期間連續解決9名打者，最終用82球投完6局、只被打出3支零星安打、7K無保送，用近乎完美表現宣告回歸。徐若熙第六局退場後，監督小久保裕紀也親自走到他身旁大拍肩膀鼓勵，還露出溫暖微笑，宣告本場任務結束，該半局軟銀打線也回神，單局敲出2支長打、攻下3分，徐若熙成為勝投候選人。台灣球迷過去2場看到徐若熙苦澀表現也很不捨，本場守候在電視機前，見證台灣龍之子投出復活表現，紛紛感動地說，「這場投球節奏超棒」、「監督雖然說無限期，但不到一個月就讓他再先發了」、「在軟銀這種球隊投球壓力很大、恭喜若C挺住。」