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2026法國網球公開賽男單賽場誕生史詩級戰役！台灣時間今（31）日，剛爆冷擊敗世界球王的阿根廷24歲黑馬塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo），在男單第三輪與西班牙好手蘭達盧斯（Martin Landaluce）纏鬥。雙方經歷5盤大戰、其中4盤打到搶七，塞倫多洛在決勝盤0-3落後下展開反擊，經過5小時58分後逆轉，以6-4、6-7、7-6、6-7、7-6（10-8）收下勝利，也創法網引進「決勝盤超級搶十」制度後最長的比賽時長。塞倫多洛目前已超過自身在大滿貫賽的最好成績，成功叩關16強。這場讓巴黎太陽緩下來的午後戰役，在法網7號球場上演，世界排名第56名的胡安·曼努埃爾·塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo）兩天前才剛上演「讓二追三」逆轉世界球王詹尼克·辛納（Jannik Sinner）的奇蹟戰役，體能理應處於劣勢，但他今日再度展現恐怖的紅土韌性。2001年生的塞倫多洛第三輪迎戰西班牙20歲新星馬丁·蘭達盧斯（Martin Landaluce），兩人全場對峙，五盤賽事中有四盤硬是逼入搶七局，誰都沒有輕易讓步。關鍵第五盤，塞倫多洛一度陷入0-3落後的絕境，但他苦苦追分，在最終的決勝局「超級搶十」中以10：8驚險勝出，最終比數6-4、6-7、7-6、6-7、7-6（10-8），費時5小時58分鐘。這不僅是法網自2022年起全面實施「決勝盤超級搶十」以來的最長的比賽時間，更是法網歷史上耗時第三長的史詩大戰。塞倫多洛獲勝後，原本嚴肅的臉上展露出難得的笑容，在逐漸暗下來的天色中他與蘭達盧斯擁抱許久，兩人互相鼓勵，他們絕對打出精彩且讓人佩服的比賽。不過，在這場歷史級大戰開打前幾分鐘，塞倫多洛的哥哥、同樣打進第三輪的法蘭西斯科·塞倫多洛（Francisco Cerundolo）才剛在14號球場經歷另一場五盤苦戰，無奈最終不敵美國小將扎卡里·斯瓦伊達（Zachary Svajda）遭到淘汰。在此之前，塞倫多洛在大滿貫的最佳成績僅止於第二輪，包含2023年美網、2025年法網。這場比跑全馬還久的勝利，讓塞羅多洛在淘汰球王後，再次寫下職業生涯新里程碑，不僅首度叩關大滿貫16強，世界排名在下週最新榜單上，預計能夠上升至生涯新高的第44名，成為今年羅蘭·加洛斯最受矚目的紅土新星。