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▲G6馬刺菜鳥前鋒Carter Bryant對雷霆王牌殺手Shai Gilgeous-Alexander(SGA)那魯莽粗暴一撞，雖然賠上進攻犯規，看起來也有點蠢，但這次狠狠衝撞讓球評堅信馬刺搶七可以過關。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷霆團隊打法非常依重角色和板凳球員三分支撐，馬刺只要抓準雷霆罩門，SGA打再好都難以填補團隊需要的進攻火力。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

「馬刺vs.雷霆」搶七，馬刺111：103有驚無險過關，馬刺繼2014年後再度打進NBA總冠軍賽，馬刺總冠軍賽對手尼克，尼克上次打總冠軍賽是1999年。馬刺贏下搶七，很幸運我的預言沒有丟臉，寫這場球評必須「感性」。就是G6馬刺菜鳥前鋒Carter Bryant對雷霆王牌殺手Shai Gilgeous-Alexander(SGA)那魯莽粗暴一撞，雖然賠上進攻犯規，看起來也有點蠢，但這次狠狠衝撞讓我堅信馬刺搶七可以過關。狠狠這一撞，馬刺心裡那股憤怒情緒心魔得到完全釋放，這不是以暴制暴，更不是以牙還牙，而是一種自然進化過程。我只是沒想到這個菜鳥竟然會在可預期身體對抗中，直接用這種粗魯方式撂倒年度最有價值球員，這憨憨一撞不只是雷霆全隊傻眼，馬刺裡裡外外也會傻在當下。我不確定馬刺教練Mitch Johnson當下感受如何，我是當場笑翻，看一次笑一次。如果我是馬刺教練，我內心回應是「這次進攻犯規看起來很蠢，但感覺非常好，我喜歡Carter Bryant這孩子這次沒頭沒腦的魯莽犯規，沒什麼傷害性惡意，但卻能為馬刺帶來某種提振士氣和贏球信念氛多精。」高手過招，除了重細節、看執行力，那股氣勢和運勢更關鍵。馬刺對雷霆系列賽一直被「哨音+尺度」所困，馬刺226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama被雷霆防守特別伺候，各種身體推拽拉扯近乎寸步難行，更難以靠近籃框和深入禁區，只要斑馬攻防兩端打不出牽制力和主宰性，馬刺就很難打出團隊，更難贏球。斑馬對雷霆系列賽逐漸搞懂自己定位和持球無球打法關鍵性，他非常聰明，心性穩定，擅於調整，勇於承擔。對馬刺來說，搶七就是全面封鎖雷霆角色球員三分火力，SGA要砍多少分都可以，只要防守戰略執行徹底，封印雷霆5-6名主要角色球員三分火力，馬刺就能拆解雷霆。湖人對雷霆系列賽4：0被雷霆橫掃，湖人怎麼死的？湖人防守有效封印SGA，卻被雷霆「雙塔」Chet Holmgren+Isaiah Hartenstein兩人在禁區虐暴，同時被雷霆板凳角色球員每場轟進10-12個三分球，三分命中率超過4成3，湖人不死才怪。雷霆團隊打法非常依重角色和板凳球員三分支撐，馬刺只要抓準雷霆罩門，SGA打再好都難以填補團隊需要的進攻火力。G7，雷霆上半場三分球20投6中，三分命中率3成，全場35投12中，三分命中率3成4，下半場命中6個三分球，依舊撐不起團隊火力，雷霆板凳球員三分球18投4中，三分命中率2成2。雷霆角色球員三分火力不再瘋狂，雷霆「雙塔」Chet Holmgren+Isaiah Hartenstein兩人也被斑馬有效限制，兩人一共只得11分、9籃板，9投4中幾乎沒有存在感，沒有三分火力，少有禁區攻防支撐，衛冕軍雷霆緊密團隊就這樣被馬刺防守一一瓦解拆卸。SGA砍35分、9助攻，犀利穩健而且無法防守，但SGA只能一個人揹著全隊前進，沒了板凳三分超強火力，禁區兩名長人又被困住，少了團隊支撐，SGA孤掌難鳴。恭喜馬刺，總冠軍賽面對尼克，尼克麻煩大了。