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效力於洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希今（31）日主投5.1局僅失1分並送出7次三振，展現頂級宰制力。然而，道奇牛棚後續失守，球隊最終遭到費城人4：3逆轉落敗，讓佐佐木朗希無緣拿下本季第4勝，道奇隊近期的6連勝也就此中斷。佐佐木朗希此戰第一局面對目前兩聯盟全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）時，投出的第8球直接飆到100.1英里（約161.1公里），寫下本季首度突破100英里的紀錄。第二局他更是火力全開，對瑞爾穆托（J.T. Realmuto）投出此役最快的100.4英里（約161.6公里）的速球。雖然二局佐佐木朗希被波姆（Alec Bohm）狙擊，被敲出一發陽春全壘打，失掉分數，但整體壓制力依舊驚人。在第六局完成1出局。留下一、二壘有人的局面被換下場。根據詳細數據統計，佐佐木朗希此役共投84球，其中四縫線速球佔了38球（平均球速達98.5英里，約158.5公里），搭配25球滑球、18球大叉（Splitter）與3球小叉（Forkball）。他在賽後受訪時滿意地表示：「今天直球的感覺與速度都很棒，進壘點也能符合要求，讓我們能順利掌握節奏，先搶下球數領先。」對於外界關注的球速復活，佐佐木朗希表示，這是將春訓與開季後發現的問題不斷累積，並在近期持續微調的成果，希望能維持住這樣的最低限度表現，未來的投球內容將更能掌控，後續會持續與捕手、投手教練合作，做足準備。