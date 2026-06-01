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輝達執行長黃仁勳今（1）日上午11點在台北流行音樂中心舉行專題演講，舉辦NVIDIA GTC Taipei2026主題演講，為緊接而來的COMPUTEX 2026揭開AI科技盛宴的序幕。這次輝達GTC台北大會定於6月1日至4日舉行，地點涵蓋台北國際會議中心（TICC）及多處場館。首日的主題演講場地將延續去年盛況，選在可容納數千人的台北流行音樂中心。執行長黃仁勳將親自揭曉驅動新一代AI的突破性技術，包括AI工廠、代理與推理AI（AgenticAI）、科學領域AI，以及備受業界關注的物理AI與機器人技術。輝達在活動官網中指出，此次大會將匯聚全球開發人員、研究人員與產業領袖。市場預期，黃仁勳除了分享最新技術圖譜，也可能如往年般深入走訪台灣供應鏈攤位，與台積電等重要合作夥伴互動，其一舉一動將成為全球科技金融市場的觀察指標。此外，COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日盛大登場，展覽場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心。主辦單位指出，今年展覽規模再創新高，共吸引1500家海內外企業參展，展位數達6000個，完整建構出橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX科技生活圈」。