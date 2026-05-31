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韓國演員曹政奭近日在自己的網路節目中，邀請歌手老婆Gummy擔任嘉賓，夫妻倆在鏡頭前大談育兒趣事。Gummy在節目中大爆料，5歲的女兒預媛，被爸爸警告不吃青菜不會長高時，竟然當眾直言「爸爸長得矮」，甚至還編旋律唱歌嘲笑曹政奭。純真卻充滿殺傷力的童言童語，加上連岳母都補刀：「她怎麼知道的？」讓曹政奭在錄影現場直呼真的受傷了，逗得工作人員哈哈大笑。Gummy透露，當時女兒預媛在吃飯時非常挑食，曹政奭為了鼓勵女兒多吃點飯菜，便擺出父親的威嚴勸導，告訴女兒如果這時候不吃青菜，以後身體會長不高。沒想到聰明的預媛完全不買單，立刻毫無心機地反駁「爸爸你也很矮啊」，瞬間讓曹政奭無話可說。更讓曹政奭崩潰的是，預媛發現這個話題很有趣之後，竟然開始編起旋律，一邊拍手一邊唱著「爸爸是矮子、爸爸是矮子」來取笑父親，還成為了最近最喜歡的遊戲。Gummy接著表示，自己後來把這段有趣的父女對話轉述給媽媽聽，沒想到媽媽聽完的第一反應竟然是驚訝地反問：「預媛是怎麼知道這件事的？」完全在女婿的傷口上灑鹽，讓曹政奭在節目中承認，當時真的被岳母的話刺傷了心。Gummy隨後也貼心地為丈夫平反，解釋女兒並不是真的覺得爸爸身高很矮，因為預媛平時也會用同樣的調皮語氣，一邊唱歌一邊稱讚爸爸長得很帥、很有型，其實是女兒平時表達親近的一種獨特方式。