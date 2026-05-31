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◼︎桃園市6月1日停水範圍一次看

▲桃園市6月1日平鎮區停水範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲桃園市觀音區6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台中市6月1日停水範圍一次看

降壓區域

▲台中市6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

降壓區域

▲台中市大里區6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲台中市大肚區6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市6月1日停水範圍一次看

▲台南市永康區6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎高雄市6月1日停水範圍一次看

▲高雄市橋頭區6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲高雄市大寮區6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲高雄市前鎮區6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎彰化縣6月1日停水範圍一次看

▲彰化縣6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣6月1日停水範圍一次看

▲雲林縣6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義縣6月1日停水範圍一次看

▲嘉義縣6月1日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月1日（週一）在以及上述7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月1日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：重大民生污水工程平鎮區：中豐路、北興街一段、北興街二段、德育路二段、振中街、振平街、振昌街、振興路、新富二街、環南路三段、環南路二段、金興街、金陵路、金陵路二段。桃園市/平鎮區/北興街一段、北興街二段、德育路二段、振中街、振平街、振昌街、環南路三段、金興街、金陵路。平鎮區：北華里、新富里、金陵里。共3個村里。停水原因：民生斷管連絡觀音區：文化路坑尾段339巷(含巷弄)。停水原因：汰換管線工程南屯區：向心南三街、文心南七路、永平路、永春東一路、永春東二路、永順路、豐順街。南屯區：向心南路、文心南七路、文心南九路、永平路、永春東一路、永順路、龍富五街。停水原因：汰換管線工程大里區：上田街、德芳一街、愛心路、新興路。大里區：上田街、德芳一街、愛心路、新興路、樹王路。🕦停水時間：6月1日上午08時至下午17時 (共9小時)停水原因：延管工程停水大肚區：文昌路二段。停水原因：污水下水道改遷工程永康區：富強路一段84號至214號(雙數側/含巷弄)、富強路一段194巷5弄、富強路一段168巷128弄。停水原因：汰換管線工程橋頭區：中正路、圓環、東林路、瑞祥二街、甲樹路、里林東路、鐵道北路。停水原因：汰換管線工程大寮區：光明路三段、巷尾路、溪寮路、溪寮路二段、翁園路。停水原因：汰換管線工程前鎮區：東六街、東七街、環區二路。停水原因：汰換管線工程，連續日間停水，晚上恢復供水。福興鄉：鹿興路。鹿港鎮：平和路、新生街、鹿興路等周邊巷道。停水原因：汰換管線工程新舊管連接。四湖鄉：美山街、金山街。停水原因：管線汰換工程。中埔鄉：檨仔林９號旁之道路為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。