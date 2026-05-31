記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月1日（週一）在桃園市、台中市、台南市、高雄市以及彰化縣、雲林縣、嘉義縣上述7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月1日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午10時30分至下午14時30分 (共4小時)
停水原因：重大民生污水工程
📍影響區域
平鎮區：中豐路、北興街一段、北興街二段、德育路二段、振中街、振平街、振昌街、振興路、新富二街、環南路三段、環南路二段、金興街、金陵路、金陵路二段。桃園市/平鎮區/北興街一段、北興街二段、德育路二段、振中街、振平街、振昌街、環南路三段、金興街、金陵路。
平鎮區：北華里、新富里、金陵里。共3個村里。
🕦停水時間：6月1日上午10時至下午17時 (共7小時)
停水原因：民生斷管連絡
📍影響區域
觀音區：文化路坑尾段339巷(含巷弄)。
◼︎台中市6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午08時30分至下午17時 (共8小時半)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：向心南三街、文心南七路、永平路、永春東一路、永春東二路、永順路、豐順街。
降壓區域
南屯區：向心南路、文心南七路、文心南九路、永平路、永春東一路、永順路、龍富五街。
🕦停水時間：6月1日上午08時30分至下午17時 (共8小時半)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大里區：上田街、德芳一街、愛心路、新興路。
降壓區域
大里區：上田街、德芳一街、愛心路、新興路、樹王路。
🕦停水時間：6月1日上午08時至下午17時 (共9小時)
停水原因：延管工程停水
📍影響區域
大肚區：文昌路二段。
◼︎台南市6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午09時至下午17時 (共8小時)
停水原因：污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：富強路一段84號至214號(雙數側/含巷弄)、富強路一段194巷5弄、富強路一段168巷128弄。
◼︎高雄市6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午08時30分至下午17時30分 (共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
橋頭區：中正路、圓環、東林路、瑞祥二街、甲樹路、里林東路、鐵道北路。
🕦停水時間：6月1日上午09時至下午16時 (共7小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大寮區：光明路三段、巷尾路、溪寮路、溪寮路二段、翁園路。
🕦停水時間：6月1日上午08時30至下午17時 (共8小時半)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
前鎮區：東六街、東七街、環區二路。
◼︎彰化縣6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午08時至下午17時 (共9小時)
停水原因：汰換管線工程，連續日間停水，晚上恢復供水。
📍影響區域
福興鄉：鹿興路。
鹿港鎮：平和路、新生街、鹿興路等周邊巷道。
◼︎雲林縣6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午08時至下午18時 (共10小時)
停水原因：汰換管線工程新舊管連接。
📍影響區域
四湖鄉：美山街、金山街。
◼︎嘉義縣6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午08時30分至下午18時 (共9小時半)
停水原因：管線汰換工程。
📍影響區域
中埔鄉：檨仔林９號旁之道路
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦停水時間：6月1日上午10時30分至下午14時30分 (共4小時)
停水原因：重大民生污水工程
📍影響區域
平鎮區：中豐路、北興街一段、北興街二段、德育路二段、振中街、振平街、振昌街、振興路、新富二街、環南路三段、環南路二段、金興街、金陵路、金陵路二段。桃園市/平鎮區/北興街一段、北興街二段、德育路二段、振中街、振平街、振昌街、環南路三段、金興街、金陵路。
平鎮區：北華里、新富里、金陵里。共3個村里。
停水原因：民生斷管連絡
📍影響區域
觀音區：文化路坑尾段339巷(含巷弄)。
◼︎台中市6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午08時30分至下午17時 (共8小時半)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
南屯區：向心南三街、文心南七路、永平路、永春東一路、永春東二路、永順路、豐順街。
降壓區域
南屯區：向心南路、文心南七路、文心南九路、永平路、永春東一路、永順路、龍富五街。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大里區：上田街、德芳一街、愛心路、新興路。
降壓區域
大里區：上田街、德芳一街、愛心路、新興路、樹王路。
停水原因：延管工程停水
📍影響區域
大肚區：文昌路二段。
🕦停水時間：6月1日上午09時至下午17時 (共8小時)
停水原因：污水下水道改遷工程
📍影響區域
永康區：富強路一段84號至214號(雙數側/含巷弄)、富強路一段194巷5弄、富強路一段168巷128弄。
🕦停水時間：6月1日上午08時30分至下午17時30分 (共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
橋頭區：中正路、圓環、東林路、瑞祥二街、甲樹路、里林東路、鐵道北路。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
大寮區：光明路三段、巷尾路、溪寮路、溪寮路二段、翁園路。
停水原因：汰換管線工程
📍影響區域
前鎮區：東六街、東七街、環區二路。
🕦停水時間：6月1日上午08時至下午17時 (共9小時)
停水原因：汰換管線工程，連續日間停水，晚上恢復供水。
📍影響區域
福興鄉：鹿興路。
鹿港鎮：平和路、新生街、鹿興路等周邊巷道。
🕦停水時間：6月1日上午08時至下午18時 (共10小時)
停水原因：汰換管線工程新舊管連接。
📍影響區域
四湖鄉：美山街、金山街。
◼︎嘉義縣6月1日停水範圍一次看
🕦停水時間：6月1日上午08時30分至下午18時 (共9小時半)
停水原因：管線汰換工程。
📍影響區域
中埔鄉：檨仔林９號旁之道路
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。