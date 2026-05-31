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▲從2027年開始，每支球隊的球員薪資必須至少達到1.712億美元，但不得超過2.453億美元。（圖／路透／達志影像）

做為近期交易傳聞對象的老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）在接受ESPN記者Jesse Rogers訪問時表示，「這對球員完全沒好處。」（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

人們心心念念、擔心害怕的停工危機終於還是出現了。美國職棒大聯盟老闆們在美國時間5月28日正式提出一項強硬的薪資上限（salary cap）提案，曾經造成1994-95年232天大罷工的「元兇」推測將會造成2026年季後活動停擺，最嚴重的後果是2027年球季全季停擺。但形態上卻是與32年前那次相反，是以資方的「封館」（Lockout）來進行。在資方新的提案中，從2027年開始，每支球隊的球員薪資必須至少達到1.712億美元，但不得超過2.453億美元，這其中還包括球員福利，也就是與現行的競爭平衡稅制度相同。以上述的標準來對照本季各隊的狀況，需要增加薪資的球隊包括運動家、洛磯、紅雀、守護者、白襪、海盜、雙城、釀酒人、光芒、馬林魚、國民和紅人共12隊，得減薪的有道奇、洋基、大都會、藍鳥、費城人、紅襪、勇士和教士等8隊，也就是說符合提案範圍的只有3分之1的球隊。如果勞資雙方未能在現行「勞資協議」（Collective Bargaining Agreement，簡稱 CBA）於12月1日（期限為美國時間12月1日23點59分）到期前達成新的協議，老闆們很可能會採取「封館」行動，屆時，球員將無法與球隊接觸，所有涉及球員的聯盟事務，例如交易和自由球員簽約等都將全面停擺，當然也就沒有每年年底至關重要的冬季會議。大聯盟對於新提案的解釋主要是基於北美其他職業運動都已經實施薪資上限制多年，並強調球迷們多希望棒球也能跟進，另外指出，薪資最頂和最底的球隊，差距竟多達4.46億美元，這顯然已違反了公平競爭原則。當然，資方也知道不該如此予取予奪，協議中提出球員與老闆們五五均分棒球相關收益。其中對勞方或許最具吸引力的是，所有地方媒體收入將全部轉為中央收入，也就是說，這意味著擁有巨額電視轉播合約的大市場球隊，例如紐約洋基隊和洛杉磯道奇隊，願意分享他們的電視轉播收入，一般認為這是資方願意換取在薪資上限制度實施的一大讓步。《The Athletic》專欄作家Evan Drellich強調，如果不是為了薪資上限，老闆們根本不可能讓利如此之大。其實在勞方提案前一天，球員工會曾提出了他們的第一份提案，其中包括一個較低的工資下限以及他們自己版本的改良版收入分成方案。但大聯盟官方卻表示這提案損害聯盟的競爭平衡，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）同日在接受電視訪問時，又強調，當前的薪資意距代表著大聯盟球隊間的競爭並不公平。然而到目前為止，沒有任何跡象顯示球員們有接受薪資上限的可能。為了幫薪資上限鋪路，曼佛瑞花了不少時間私下與一些球員溝通，甚至刻意不提敏感字眼，但所有與他交談者均知其意圖，費城人看板球星哈波（Bryce Harper）甚至沒有給他好臉色。做為近期交易傳聞對象的老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）在接受ESPN記者Jesse Rogers訪問時表示，「這對球員完全沒好處，如果你去問其他運動聯盟的任何工會成員，他們都會認同的，並且會想要我們現在的CBA結構。」史庫柏還說，「看現在的NBA就知道，在薪資上限之下，近年來發生了多少擺爛的現象？他們根本是在比誰輸的多，你們覺得這是好事嗎？他們最近才不得不實施反擺爛條款，你如果跟我說薪資上限制度很好，我會跟你說這完全根本無法促使競爭平衡。」做為美聯最強先發投手，史庫柏可能隨時會被交易到更有錢的球隊，或是簽下超級大約，所以他這麼說不見得有公信力，但好歹他是第一個真的跳出來反對勞方新提案的大咖球星。大聯盟前一份CBA是在2022年3月簽下，勉強趕上時限，讓那一季不到於延後開打，並順利完成每隊162場例行賽。但這一次呢？「薪資上限」這個勞資雙方認知差距實在太大，主流媒體間普遍認為12月1日前雙方無法達成共識。權威專欄作家Jeff Passan表示，「除非出現任何意想不到的情況改變雙方的想法，否則接下來的6個月幾乎肯定會是曠日持久的拉鋸戰，最終走向『封館』之路。」但Passan也強調，事態尚未到絕望的程度。