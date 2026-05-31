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韓國男團SHINee本週末在首爾KSPO DOME舉辦巡迴演唱會「2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」，活動中泰民用中文問候來場的粉絲，先是介紹自己的名字，接著問了一句：「我的公司怎麼樣？」讓台下粉絲傻眼，因為泰民從14歲就出道為SM娛樂賣命，行程多到讓大家心疼，因此無奈笑說：「不怎麼樣。」泰民從14歲起就在SM當童工出道，因此中文實力也是從14歲就開始養成，昨日在首爾演唱會中，他用中文跟台下華語圈粉絲打招呼，「你在韓國，謝謝大家！今天我會努力的！」瞬間掀起一陣尖叫聲。沒想到下一秒，泰民突然說：「所以，我的公司怎麼樣？我14歲，你是誰呀，我的中文怎麼樣？」感覺把此生所有會說的中文都給從記憶中挖了出來，不過突然問粉絲「中文怎麼樣？」也在網路上掀起許多討論，「你的公司很會搶錢」、「好想回你公司不怎麼樣」、「李泰民確定要問這句」、「首先，對你14歲；再來，不怎麼樣」，因為大家都看著泰民從小就在公司出道，中間也經歷過看著泰民太勞累倒下的時期，因此總是對公司的操作不予置評。泰民現在已經脫離SM公司，不過SHINee團體約仍然在SM公司，因此還是會參加活動。個人合約離開SM之後，他先是簽約Big Planet Made娛樂（BPM），不過卻爆出公司面臨財務困境，為了幫助公司走出困難，泰民自掏腰包幫忙發薪水給員工，不過公司卻拖欠他超過數十億韓元的個人收入，使他忍無可忍決定出走，現在的他已經加盟GD經紀公司Galaxy Corporation，預計結合泰民的實力與公司在機器人與人工智慧領域的技術，打造更具創新性的全球企劃。