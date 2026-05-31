71歲香港影壇傳奇周潤發憑藉《賭神》、《英雄本色》等作品成為華語影壇代表人物，縱橫演藝圈超過半世紀，不過很少人知道，現在身家高達56億元的他，年輕走紅前曾是洗車工，只是因為摸了一下勞斯萊斯方向盤，當場遭車主甩耳光羞辱。

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周潤發出身貧窮！摸勞斯萊斯被當場甩巴掌

周潤發出生於香港南丫島貧困家庭，中學畢業後因父親病重，被迫放棄升學機會外出工作，曾做過酒店服務生、搬運工及洗車工等基層工作，有一次他上班時，碰巧有了清洗自己夢中情車勞斯萊斯的機會，那時他情不自禁地伸手摸了一下方向盤，沒想到卻被車主當場賞巴掌：「你這種人一輩子都買不起這種車。」

這一巴掌雖然狠狠打擊了周潤發的自尊，卻也成為改變命運的轉捩點，讓他下定決心要靠自己的努力翻身，1973年周潤發考進TVB藝員訓練班正式出道；1980年憑經典電視劇《上海灘》爆紅，之後又靠《英雄本色》中的「小馬哥」一角紅遍亞洲，成為無數影迷心中的不敗經典；後續更以《賭神》裡霸氣的高進奠定天王地位，甚至進軍好萊塢發展，成為國際級華人巨星。

事業成功之餘，周潤發的身家也一直是大家討論的話題，外界估計他的財產多達56億元，不過他和老婆陳薈蓮早就宣布未來會透過基金會捐出全部財產，從當年被輕視的洗車小弟，到世界知名的影帝，周潤發靠努力跟實力證明出身貧困，仍然能靠自己改變命運。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...