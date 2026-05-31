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6月要到來，交通方面有多項新制即將上路，尤其最重要的調整，是定期換照的年齡門檻由原先的75歲全面下修至70歲，還有包括汽車考照筆試取消是非題、駕照吊銷逾3年重考須先上駕訓班，以及中華郵政恢復收寄美國商品類郵件等，《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一文掌握。高齡駕駛換照新制將從5月31日起上路，滿70歲者需在兩年緩衝期內換照，70至74歲者需在新制上路起兩年內換照，滿75歲者需在緩衝期3年內換照，逾期未換照仍駕車上路者，可處1800至3600元罰鍰，但若在三個月內自動繳回駕照則可免罰。高齡駕照關懷年齡由原本75歲提前至70歲，並自5月31日起實施「分齡關懷機制」。70歲至未滿75歲者，需完成體格檢查，並參加監理機關提供的2小時免費道路交通安全講習後，才可換發效期至75歲的駕照；75歲以上駕駛人，除延續既有換照制度，包含體檢及認知功能檢測外，5月31日也新增2小時免費道安講習課程。今年1月底機車考照筆試取消是非題，全面改為選擇題，提升考照鑑別度，通過率掉了5%。而汽車考照筆試6月30日起也將跟進取消是非題，全面改選擇題且增為50題，其中1成，首度加入「危險感知影片題」，1100題的新版題庫已在5月29日上線公布。為降低交通事故，公路局推動駕照管理新制，今年1月底起，機車駕照筆試率先取消是非題、全面改為選擇題；6月30日起，汽車考照筆試也將跟進比照「大改版」，公路局已在5月29日於官網公布新版題庫，包含1090題選擇題、10題危險感知情境影片題，總計共1100題。交通部修正「道路交通安全規則」等三法規，規定受吊銷駕照三年以上處分者，處分期滿後，需先前往駕訓班完成駕駛訓練課程，才可重新考領駕照，預計6月30日上路，若未完成駕訓班訓練就違規上路，視同無照駕駛，機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元。交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯說明，根據統計，吊銷駕照禁考三年以上者，每年機車、汽車各有約5000人。過去駕駛因酒駕或違規肇事致人死亡，遭吊銷駕照三年以上，處分期滿後可直接重考駕照；配合駕照管理新制，從今年6月30日起，吊銷駕照三年以上者，若要重新考照，須先駕訓班上課學習最新交通知識，才能考照，確保學習到最新交通法令、新知。根據中華郵政官方公告，6月1日起郵局恢復寄往美國的商品類郵件收寄，同時推出「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，寄往美國、價值800美元（約新台幣2.5萬元）以下的商品郵件，寄件前須先完成手續費、關稅預繳，費用會在製作託運單時與郵資一併收取。中華郵政表示，美國政府自去年8月29日起，全面取消低價商品「小額免稅（de minimis）」優惠，寄往美國、內裝商品價值800美元（含）以下郵件，都須在寄送前繳納完關稅，才能進行進口通關與投遞作業（文件、價值100美元以下非商業性禮品、書籍等特定品項仍維持免稅）。中華郵政表示，配合美國海關新規定，6月起推出「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，由中華郵政合作的美國報關業者，代向美國海關辦理關稅申報及繳納作業，郵件完成清關後，交由美國郵政（USPS）投遞。民眾未來可使用中華郵政的「EZPost系統」製作郵件託運單時，系統將會化繁為簡，只要寄件人在線上輸入申報的內裝物品價值，系統便會自動計算出應繳納的稅費，其中包含了美國關稅以及代收手續費，寄件人前往郵局窗口交寄郵件時，只需將這些自動試算出來的稅費，與原有的郵資併同繳納即可，不必再為了繁複的海外報關程序傷透腦筋。