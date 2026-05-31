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▲薔妹（左）與阿順（右）是同性夫妻。（圖／薔妹林嘉珍IG@nikenikelin）

女星薔薔（林嘉凌）的妹妹林嘉珍和她的中國籍同性伴侶「阿順」近日爆發衝突，在網路上互相指控對方。阿順說薔妹不僅會家暴還曾出軌，薔妹今（31）日則反控阿順是酒店妹，與她交往後還持續被其他男人包養。但沒多久後薔妹就將這篇貼文刪除，改以官腔口氣發布全新430字回應，但網友們不買單，砲轟薔妹的回應避重就輕、沒有誠意。薔妹去年到國外取卵買精，並將受精卵植入阿順的子宮，完成人工生殖，在今年3月20日順利生下小孩。但兩人生子後爭執不斷，天天吵架導致鄰居報警，如今阿順又出面指控薔妹在她孕期出軌，對她動粗、語言暴力，甚至在她生完小孩第9天，就把她趕出月子中心。薔妹面對指控也火爆反擊，表示阿順就是上海的酒店妹，兩人認識後阿順主動跟她同居，結果卻背著她跟金主爸爸互動，私下繼續賣淫。後來她將阿順帶到台灣生活，想好好跟阿順共組家庭，但阿順還是到處宣揚自己以前靠身體賺錢的過往，這才讓薔妹忍無可忍與她分居。不過薔妹很快又將這篇貼文刪除，隨後重新發布聲明，改以平和的口吻回應此事。薔妹表示：「家庭關係的變化與衝突，從來都不是單一角度可以完整說明的事情。對於部分公開內容中涉及我個人、家庭以及孩子照顧安排的描述，我有不同理解與事實基礎，也保留完整紀錄與證據。」薔妹說自己不想以情緒化的方式在公共平台和阿順互相指責，也不希望兩人的小孩被捲入紛爭，「涉及不實內容、名譽影響與相關權益，我將以理性、合法且負責任的方式處理。最後，我仍希望未來彼此能以孩子利益為優先，讓孩子在相對平靜與健康的環境中成長。成年人之間的問題，應由成年人負責面對，而不是讓下一代承擔」。不過薔妹的這篇貼文並未獲得大眾認同，多數網友還是持續炮轟她，「你刪了上一篇就當沒有說人家是陪酒出身嗎？還說自己冷靜，無恥至極」、「脾氣無法控制，大家都看過影片，該給的錢給阿順，你們根本不適合，林家好好照顧小孩長大」、「妳要給孩子平靜生活，妳情緒先管理好吧」、「口口聲聲孩子優先保護孩子，有夠好笑！她懷孕你還推她打她」。總而言之，目前就是阿順指控薔妹家暴，還放出薔妹暴走的錄音檔，阿順的朋友也跳出來幫她說話，稱薔妹佔有阿順1000萬元的婚前財產，但薔妹針對這些指控沒具體回應，雙方估計會對簿公堂。薔薔這位姊姊則早就表態不想再幫妹妹擦屁股，所以這次也未對薔妹的行為作出回應。