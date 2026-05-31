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美國戰爭部（國防部）長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日在新加坡舉行的香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）發表演說，其中談及美中關係及美國的國防戰略立場，但未主動提及台灣。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析指出，美國政策主軸沒有改變，赫格塞斯降低了語氣的強度，不代表美國對中政策轉向，台灣也不必過度解讀。矢板明夫在臉書上發文，提到了赫格塞斯在香格里拉對話發表演說，警告中國正在進行大規模軍事擴張，強調美國不會允許任何國家主導印太地區，同時要求亞洲盟友提高國防支出、承擔更多責任。 他指出，儘管赫格塞斯演說「整體基調比去年溫和，但核心訊息沒有改變。」矢板明夫指出，這次最受關注的是台灣議題。赫格塞斯未像去年一樣反覆強調台海危機迫在眉睫，也未在主題演說中特別點名台灣；面對媒體詢問時，僅表示「美國對台政策沒有改變」，但未來重大對台軍售的最後決定權仍在美國總統川普手上。他進一步指出，赫格塞斯將重點放在「盟友自立」，要求亞洲盟國提升軍費，並提出應朝GDP 3.5%的方向努力，直言美國不可能無限制替富裕盟友負擔安全成本。日本、澳洲、韓國的表現被點名肯定，但沒有提到台灣。矢板明夫研判，沒有提台灣，「或許是對台灣的國防預算被砍有所不滿。」不過針對外界對於美國是否正在調整對中政策，甚至懷疑台灣重要性下降，矢板明夫認為，「現階段不需要過度解讀」。矢板明夫進一步提出三點分析，「首先，美國的政策主軸沒有改變。」他指出，赫格塞斯雖然降低措辭強度，但仍重申不允許中國建立區域霸權，維持印太戰略與嚇阻架構，代表華府可能只是修正表達方式，而不是改變政策方向。接著，矢板明夫點出，「語氣變化很可能和兩週前川普訪問北京後的氛圍有關。」他表示，川普政府似乎希望在11月的期中選舉前，把美中關係控制在競爭但不失控的狀態，刻意減少可能引起衝突的措施。最後，矢板明夫提到，從股票市場這段時間的反應來看，「美國不認為台海戰爭迫在眉睫，這一判斷應該是正確的。」由於外資大量買入台股，加權指數創新高。「這說明，對風險變化相當敏感的投資機構，都認為台海周邊地緣政治的風險正在降低。」矢板明夫在文末提醒，「需要持續觀察的，不是華府政要演講用了哪些字，而是北京接下來怎麼做。中國軍演規模是否擴大？對台軍事壓力是否增加？灰色地帶行動是否升高？這些才是判斷風險的核心指標。」