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NBA西區冠軍賽第七戰今（31）日落幕，聖安東尼奧馬刺隊以111：103擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，強勢挺進總冠軍賽。然而，雷霆隊陣中的全明星中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）在本場生死戰的表現慘不忍睹，全場僅出手2次、命中1球，貢獻4分、4籃板，下半場更是「零出手」。賽後面對媒體提問，他的一番回應令外界譁然，不少球迷驚呼：「他看起來已經被打到失智了。」在這輪西區冠軍賽中，霍姆格倫與文班亞馬（Victor Wembanyama）的對決被視為聯盟未來的基石對決，但現實卻呈現一面倒的碾壓。據數據統計，霍姆格倫在系列賽場均僅得10.7分，遠低於常規賽水準；反觀文班亞馬場均繳出27.3分、10.9籃板及3.0阻攻的恐怖數據。系列賽最後一戰中，霍姆格倫在場上毫無威脅感，不僅進攻端隱形，防守端也被馬刺隊頻頻針對。許多球迷在社群媒體上毫不留情地批評：「文班亞馬徹底打垮了他的心理防線」、「他看起來完全不像個狀元，更像個被嚴父教訓到心態崩潰的孩子」。最令雷霆球迷絕望的，莫過於賽後的媒體訪問。當被問及如何看待與文班亞馬的對決，以及如何應對這場輸球的壓力時，霍姆格倫語氣空洞地表示：「歸根究底，這就是我們努力贏得籃球比賽的事，雷霆隊就是試圖贏下比賽。」這番牛頭不對馬嘴的回應，被外界解讀為心態已經完全崩潰，PTT與社群論壇上的討論也一面倒：「已經被打到答非所問了」、「光是看到斑馬站在那邊，他的心態就崩了」、「這是被打到失智，太慘了」。作為本季入選NBA年度第三隊及防守第一隊的頂級球員，霍姆格倫在搶七大戰的慘淡表現，讓他成為眾矢之的。美媒《Hater Report》甚至發布調侃圖，嘲諷他在文班亞馬面前毫無還手之力。在簽下5年2.3億美元的超級大合約後，這樣的表現讓雷霆高層陷入兩難。已有媒體人如萊特（Nick Wright）指出，霍姆格倫成為雷霆引進如「字母哥」等巨星的交易籌碼，將成為今夏NBA的熱門話題。