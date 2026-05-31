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▲活動由高雄市國際自行車觀光促進協會專業領騎人員帶領民眾探索仁武、大社優美的山湖景觀。（圖／高市府觀光局提供）

▲乘風而騎活動結合觀音山著名的碳烤地瓜及土雞美食文化。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局主辦「2026高雄乘風而騎」首場活動30日在仁武、大社登場，以「觀音湖生態單車遊」為主題，串聯觀音湖與觀音山風景區。活動由高雄市國際自行車觀光促進協會專業領騎人員帶領百名民眾，騎乘單車深入探索仁武、大社優美的山湖景觀，並由馬卡道導覽解說協會導覽老師進行觀音湖生態環境解說，透過趣味解謎任務，引導大家觀察園區植物、生態棲地及湖景特色。觀光局長高閔琳表示，觀音湖擁有得天獨厚的自然環境，四周青翠山林環繞，湖中水鳥棲息，生態資源豐富，是都市近郊難得的生態秘境。觀光局近年投入總工程經費約9,000 萬元，已完成內埤環湖步道、水花園濕地、蛙鳴廣場、公廁、停車場等服務設施建置，營造友善的生態棲地和螢火蟲復育，並榮獲 114年「國家卓越建設獎－優質獎」及「建築園冶獎、零碳永續特別獎」肯定。湖畔高草區更是陸生螢火蟲「台灣窗螢」的重要棲息地，每逢夏季，點點螢光閃爍於湖畔，成為鄰近都市難得的賞螢景致。高閔琳進一步指出，觀音山與觀音湖都是極具觀光潛力的景點，單車環湖騎乘一圈約15分鐘，步行繞行全程也不到1小時，相當適合作為假日輕旅行的新選擇。今年透過「乘風而騎」活動，讓更多市民認識這處兼具休閒散步與戶外旅遊特色的新興景點。「2026乘風而騎」活動以仁武、大社場揭開序幕，接下來將於6月13日移師三民區盤花公園，結合客家文化主題推出特色單車遊程，讓民眾在騎乘單車之餘，也能深入體驗都會區的客家文化故事。相關活動資訊可至「高雄旅遊網 」官方Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP 或「乘風而騎」Facebook粉絲專頁查詢。