高市府觀光局主辦「2026高雄乘風而騎」首場活動30日在仁武、大社登場，以「觀音湖生態單車遊」為主題，串聯觀音湖與觀音山風景區。活動由高雄市國際自行車觀光促進協會專業領騎人員帶領百名民眾，騎乘單車深入探索仁武、大社優美的山湖景觀，並由馬卡道導覽解說協會導覽老師進行觀音湖生態環境解說，透過趣味解謎任務，引導大家觀察園區植物、生態棲地及湖景特色。
觀光局長高閔琳表示，觀音湖擁有得天獨厚的自然環境，四周青翠山林環繞，湖中水鳥棲息，生態資源豐富，是都市近郊難得的生態秘境。觀光局近年投入總工程經費約9,000 萬元，已完成內埤環湖步道、水花園濕地、蛙鳴廣場、公廁、停車場等服務設施建置，營造友善的生態棲地和螢火蟲復育，並榮獲 114年「國家卓越建設獎－優質獎」及「建築園冶獎、零碳永續特別獎」肯定。湖畔高草區更是陸生螢火蟲「台灣窗螢」的重要棲息地，每逢夏季，點點螢光閃爍於湖畔，成為鄰近都市難得的賞螢景致。
高閔琳進一步指出，觀音山與觀音湖都是極具觀光潛力的景點，單車環湖騎乘一圈約15分鐘，步行繞行全程也不到1小時，相當適合作為假日輕旅行的新選擇。今年透過「乘風而騎」活動，讓更多市民認識這處兼具休閒散步與戶外旅遊特色的新興景點。
「2026乘風而騎」活動以仁武、大社場揭開序幕，接下來將於6月13日移師三民區盤花公園，結合客家文化主題推出特色單車遊程，讓民眾在騎乘單車之餘，也能深入體驗都會區的客家文化故事。相關活動資訊可至「高雄旅遊網 」官方Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP 或「乘風而騎」Facebook粉絲專頁查詢。
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「2026乘風而騎」活動以仁武、大社場揭開序幕，接下來將於6月13日移師三民區盤花公園，結合客家文化主題推出特色單車遊程，讓民眾在騎乘單車之餘，也能深入體驗都會區的客家文化故事。相關活動資訊可至「高雄旅遊網 」官方Facebook、Instagram、「高雄GO！」APP 或「乘風而騎」Facebook粉絲專頁查詢。