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沈伯洋批「政策撒幣」 北市府打臉：雙重標準、毫無邏輯

財劃法修正後，內政部5月中再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都中以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。台北市長蔣萬安今（31）日表示，由地方政府來做部分的負擔，許多地方政府都並不同意，讓人有中央請客的地方買單的感覺。對此，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋出席愛天使愛心園遊會受訪質疑，台北市政府做過很多「撒幣」政策，不太可能突然說到底錢夠不夠用。台北市政府則反擊指出，北市推出各項育兒政策，領先全國，民進黨中央政府不得不跟進，沈伯洋卻說成是撒幣，沈伯洋雙重標準，毫無邏輯已經逐漸不讓人意外。蔣萬安今日上午參加「114學年度畢業生市長獎頒獎典禮—高中組」，並於會前受訪。媒體問中央可能都會希望地方來負擔租屋補貼，尤其是台北市是六都當中最高佔四成，蔣萬安回應表示，其實過去幾年台北市不管是推出許多為了育兒家庭減輕負擔的政策，包括幸福住宅、好運專車，以及生生喝鮮奶、營養午餐免費等，當然還有六條捷運正在新建，以及社會住宅的佈建，當然還有市場改建等等。蔣萬安說，這些市府都非常願意去開路，而且克服各項困難，來減輕所有市民朋友的負擔，租金補貼中央這個政策其實從 2022年開始一直都是中央來全額支應，所以他看到包括桃園市長張善政，他說絕對反對，包括台南的黃偉哲市長也說必須要衡量地方財政穩定性等，所以今天要改變這樣的機制，由地方政府來做部分的負擔，許多地方政府都並不同意，所以也不要讓人有這種中央請客的地方買單的感覺。沈伯洋今日出席愛天使愛心園遊會受訪質疑，台北市做過很多「撒幣」政策，不太可能突然說到底錢夠不夠用。北市府副發言人葉向媛回應表示，賴清德總統提出0至18歲津貼，沈伯洋委員不說是大撒幣，還評為「減輕育兒壓力」；結果，但難道他以為抱著賴清德大腿，市民就會認可嗎？葉向媛指出，北市府近年推出中央不做台北做的生生喝鮮奶、好孕專車、營養午餐免費、第二胎起公托準公托免費，而北市推出的幸福宅、托育工時減免等各項政策還讓中央跟進效仿，請沈伯洋向市民朋友大聲說出來，你反對哪一項政策？