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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙今（31）日重返一軍先發，交手廣島東洋鯉魚隊，徐若熙一掃前幾戰投球不順的陰霾，繳出6局無失分、7K的好投，奪下本季第2勝。賽後徐若熙首次站上主場的英雄訪問台，他表示，雖然此役壞球偏多，但還是告訴自己「我是可以的」，徐若熙說，前面的失敗都是通往成功的養分，「我一定會繼續努力，讓自己變得更好。」徐若熙今日回歸一軍先發，在交流賽遭遇廣島隊，前2局投球都遭遇得點圈危機，不過後續表現越來越穩定，最終繳出6局82球無失分好投，僅被敲出3安，飆出7次三振，沒有投出保送，最快球速達157公里，最終軟銀隊以3：1擊退廣島隊，徐若熙奪下本季第2勝。賽後徐若熙首次在主場站上英雄訪問台，他表示，「很開心能夠在主場的舞台，跟大家一起分享贏球的喜悅。」被問到久違回到一軍投球，「今天照著捕手位置，雖然壞球偏多，但還是告訴自己『我是可以的』。」徐若熙首度與捕手山本祐大搭檔，他指出，2人沒有特別討論，「按照捕手想要的感覺，也把自己好的感覺拿出來。」徐若熙說，遇到危機時告訴自己一顆一顆來，「把最好一面展現出來，遇到挫折不要氣餒，繼續努力，告訴自己我是最好的。」徐若熙旅日後，在主場福岡巨蛋拿下首勝，「很開心在主場拿到勝利，前面的失敗都是我前往成功的養分，我一定會繼續努力，讓自己變得更好。」最後徐若熙也向軟銀球迷喊話，「謝謝大家進場為我們加油，往後比賽一起繼續努力，謝謝大家。」