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向太陳嵐最近在影片中，高調重提香港影壇巨星古天樂20歲時，曾因涉及搶劫案入獄22個月的年少過往。許多網友強烈抨擊向太是在消費他人隱私、揭人傷疤。對此，當事人古天樂29日出席公開活動時，親自面對媒體記者，以「沒留意，沒回應」6個字淡然帶過，展現出大器風範。古天樂29日出席2026香港國際動漫展，在媒體採訪環節時，就被問是否有留意到向太陳嵐近日發佈的爆料影片？古天樂迅速以6字回應：「沒留意、沒回應」，隨後結束了採訪，相當低調。向太在日前發布的影片中透露，古天樂年輕時曾參與一場搶劫案，當時他主要在現場負責把風。向太指出，古天樂當年為了對朋友講義氣，選擇獨自扛下所有罪名，最終被判刑入獄22個月。向太甚至在影片中加碼爆料，透露自己第一次見到剛出獄的古天樂時，對方因內心深處感到自卑，在眾人面前連抬頭的勇氣都沒有。對於為何要在多年後舊事重提，向太在影片裡解釋，自己的出發點其實是想把古天樂當作社會的正面教材，向太認為他的逆襲人生故事很勵志，希望能讓大眾看到古天樂如何從一個沒有背景、背負前科的演藝圈新人，靠著自身努力翻身成為頂級影帝。然而，這種說法並未獲得大眾認同，大批影迷與網友紛紛湧入留言指責，認為古天樂過去早就坦然承認過這段荒唐年少，如今根本不需要外人來多此一舉，痛批向太此舉只是在利用別人的創傷賺取網路流量。事實上，古天樂當年的入獄經歷相當坎坷，不僅要面對失去自由的懲罰，當時還遭遇了感情上的雙重打擊。據了解，他入獄前將女友託付給好友照顧，怎料好友竟與女友交往，兩人在探監時親口告知真相，讓年輕的古天樂深受重創。如今的古天樂長年堅持公益，過去出席公益活動時曾說過一句名言：「每多建一所學校，就可能少一所監獄。」身兼金像獎影帝與香港電影工作者總會會長的他，在演藝圈地位尊崇，更因為長年累月默默捐款超過16億元台幣、在各地興建近140所希望小學，而被大眾尊稱為「古校長」。