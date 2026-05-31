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▲建築師施舜文帶領現場導覽「黃埔客站」建築細節。（圖／高市府客委會提供）

▲建築師施舜文帶領現場導覽「黃埔客站」建築細節。（圖／高市府客委會提供）

高雄市都會客家新據點鳳山「黃埔客站」30日下午辦理「黃埔客站的建築故事」講座，活動由高雄市政府客家事務委員會、財團法人高雄市客家文化事務基金會舉辦，特別邀請整建計劃建築師施舜文，親自帶領大家開箱「黃埔客站」的時光故事。活動中施舜文指出，黃埔客站這棟建築物，其實就像是一座「時光機」，從日治、國民政府時期，到今日在市府文化局「以住代護」計畫下轉型為「黃埔客站」，呈現三種截然不同的文化，都在這棟建築裡留下了無可取代的歷史文化印記。因此在整體的佈局上，除了重新梳理原本像迷宮一樣的建築群。在設計上，刻意保留了修繕痕跡與生活紋理，也利用眷村時期增建建物圍塑出來的空間，打造了客家傳統的「禾埕」與庭院。這不僅讓未來有足夠的腹地舉辦客家活動，也大幅提升了室內的採光與空間品質。為了讓黃埔客站的建築魅力延伸，主辦單位也特地辦理「黃埔新村有杯好咖啡兌換券」摸彩環節。高市府客委會主委楊瑞霞表示，鳳山區現為高雄市客家人口最多的行政區，為了讓都會客家文化落地生根，高市客委會特別選定黃埔新村的歷史建物打造「黃埔客站」，目前由財團法人高雄市客家文化事務基金會進駐營運。未來將陸續推動客語、文學、技藝、美食及文創課程。最新活動資訊請洽財團法人高雄市客家文化事務基金會臉書粉絲專頁。