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主動式ETF再添新兵！安聯投信旗下第三檔主動式ETF——安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）已於5月29日獲准成立，募集規模突破70億元，每受益權單位發行價格10元，預計6月9日掛牌上市。00402A聚焦美國科技成長與AI長線趨勢，採主動選股策略布局高成長潛力企業。觀察投資組合規劃，前10大持股比重約48.9%，前20大持股合計達68.4%，其餘31.6%則配置於具成長潛力的新興標的。從官網預計持股規劃來看，高端半導體占比約34%，涵蓋輝達（NVIDIA）、美光（Micron）、台積電（TSMC）及艾司摩爾（ASML）等，緊跟成長主流；AI相關商機占31.9%，聚焦Google（Alphabet）、CIENA及Lumentum等雲端與光通訊業者，卡位下一波AI行情；轉機題材則占33.6%，包括蘋果（Apple）、Meta及Palo Alto等，尋求股價機會買點。安聯投信表示，AI浪潮持續推進，數位轉型需求穩健成長，美國科技股仍具備結構性成長優勢。安聯美國科技領航主動式ETF基金經理人洪華珍指出，未來市場另一焦點將是大型IPO題材，包括航太與人工智慧公司SpaceX，以及ChatGPT開發商OpenAI、Agentic AI應用龍頭Anthropic等企業，都有望成為市場關注標的，為美股帶來估值修復與獲利成長的雙重動能。展望後市，洪華珍認為，美國擁有全球最成熟的創新生態系，能持續將科技突破轉化為商業應用，推動企業效率與競爭力提升。在AI與數位科技加速落地之下，美國科技產業長期成長趨勢明確，具備中長期布局價值。投資策略方面，00402A將結合總體經濟分析與個股研究，鎖定AI、半導體、光通訊、機器人等關鍵科技產業，布局具高產業門檻、高稀缺性及高成長潛力的企業，並透過主動調整投資組合與風險控管機制，提升投資效率。