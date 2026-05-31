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比特犬遭棄養！前主人「留3頁手寫信」惹哭全場

▲65歲的傷殘退伍軍人湯姆（Tom）留下3頁手寫信，講述為何無法再陪伴傑克身邊的原因。（圖／Fort Worth Fire Department臉書）

消防隊打破慣例！全員通過收編：傑克重獲狗生

▲消防隊看到湯姆的苦苦哀求，以及傑克溫柔的個性，讓他們決定打破慣例收養傑克當作隊犬。（圖／Fort Worth Fire Department臉書）

美國德州近日發生一件令人為之動容的奇蹟故事！一隻名叫傑克（Jake）的比特犬，突然被棄養在消防局附近，並被綁在旗桿上，一旁還有前主人留下的3頁手寫信。前主人在信中哀求外界能夠讓狗狗找到新飼主，最後消防隊打破慣例，霸氣收養這隻比特犬，而前主人也獲得安置與幫助，完美的故事結局讓網友大讚「太感動了！」美國德州沃斯堡（Fort Worth）日前分享一則故事在網路上爆紅，5月16日一早，第八消防分隊的隊員突然聽到窗外傳來微弱的嗚咽聲，出門發現有一隻名叫傑克（Jake）的比特犬，牠被栓在旗桿上，一旁還有寶特瓶，裏頭塞滿著滿滿3頁的手寫信。留下這封信的人，是傑克的前主人、65歲的傷殘退伍軍人湯姆（Tom），他在信中淚訴，和愛犬已經長達20年無家可歸，他相當渴望回歸社會，想接受治療改善人生，但帶著傑克無法進入收容所或得到其他幫助，因此沒辦法繼續照顧牠。湯姆在信中強調，傑克從小就被教導去愛每一個人，自己生活已經一無所有，只剩下牠陪伴，但面對未來的種種，讓他必須替傑克找一個新家，懇求外界救救愛犬。隊員們一開始試圖將這封信與傑克的照片分享至網路上，希望能替傑克找到新主人，儘管出現有人有收養意願，但終究無法成功。但在這段期間，消防隊每天輪三個班次，全員都在幫忙照顧傑克，發現傑克十分黏人又溫柔，經過全隊討論通過，決定直接收編傑克當作他們的一員。據悉，消防局不是動物收容所，無法接受民眾棄養，但看到湯姆的苦苦哀求，以及傑克溫柔的個性，讓他們決定打破慣例收養傑克當作隊犬，讓傑克終於邁入新的狗生，不只有無數的玩具、點心，還可以享受舒服的熱水澡。更讓人吃驚的是，這則故事在網路上不斷瘋傳，不只傑克成功找到新主人，當初心碎離開的前主人湯姆，也在慈善組織的幫助下，成功獲得妥善的安置與醫療。