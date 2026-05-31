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洛杉磯道奇今（31）日雖然3：4不敵費城人，終止了近期的六連勝，然而道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在賽後仍大讚佐佐木朗希的好表現，直言：他現在能展現出真正的自信。我認為現在的他，已經進入了以奪冠為目標的球隊中，身為一名『真正的棒球大聯盟先發投手』的行列。」羅伯斯談到朗希休賽季的成長，除了肌肉量、力量都有不斷增強之外，他的信心也隨著一場場的比賽正在增加中。總教練說：「在賽季初，他每次投球都會看著測速槍去確認球速。但現在『投出好的球』這件事本身就成為了他的自信。他已經不需要再去盲目尋求或追逐球速了。」「他看起來每登板一次都在變得更好。今晚他的球速不僅回升到了我們所期待的水準，而且在這樣的球速下，控球力和變化球也都保持得很好。雖然過程中被擊出一發全壘打，但除此以外，這真的是一場非常精彩的投球。」羅伯斯表示。對於佐佐木接連投出突破100英里、甚至包括本季最快達100.4英里（約161.6公里）的火球，羅伯斯則表示「我很驚訝。說實話，我之前不知道他能投到多快的球速。但他不論在重量訓練室還是在牛棚練習中都非常努力。在融入了信心和把握度之後，便誕生了極高水準的速球和出色的控球力。」