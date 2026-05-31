我是廣告 請繼續往下閱讀

效力福岡軟銀鷹的徐若熙，今（31）日睽違將近1個月回歸一軍，交流賽先發對決央聯第5的廣島鯉魚，僅用82球主投6局無失分，用完美表現奪下本季第2勝，賽後軟銀監督小久保裕紀露出慈父般笑容，直言徐若熙本來就擁有很好的球威，經過小調整後狀況就回來了，當被問到下次是否確定繼續先發時，小久保裕紀也笑說，「毫無疑問。」徐若熙過去兩場1軍先發交手歐力士、西武獅都被提前打爆，尤其上戰僅4局被狂敲14支安打、慘丟7分，在場邊一度哭到淚崩、用毛巾遮住臉，賽後就被下放二軍。雖然當時軟銀監督小久保裕紀說出無限期調整重話，但隨著徐若熙二軍2場好投，不到一個月又馬上讓他重回一軍先發，本場節奏明快、僅用82球投出6局無失分、還飆出7K、無保送，用強勢表現證明身手。賽後小久保裕紀接受日媒《西スポWEB OTTO!》訪問時，談到徐若熙本戰發揮，露出笑容表示，「他的投球本來就很有威力。我們只是做了一些小調整，他現在已經完整回歸了。」當被問到是否會繼續待在一軍，備戰下次先發時，小久保裕紀秒答，「毫無疑問。」徐若熙談到本戰表現則表示，很開心能夠在主場，跟大家一起分享贏球喜悅，並指出今天雖然壞球數偏多，「但仍照著捕手位置去投球，過程中也不斷告訴自己『我是可以的』。」