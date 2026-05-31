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證交所董事長林修銘與緯穎董事長暨策略長洪麗寗近日接受彭博專訪，闡述證交所正透過資本市場支持緯穎等關鍵AI供應鏈企業，將台灣AI基礎建設生態系推向全球，尤其今年台股表現亮眼，股市總市值5月超越印度，成為全球第五大市場，林修銘表示，台灣生態系創造了絕無僅有的「生態系估值溢價」，讓台灣成為全球AI資本定價的關鍵樞紐。彭博28日專訪聚焦全球AI熱潮帶動下的資本市場與供應鏈發展趨勢，從臺灣股市受惠AI題材，到資料中心硬體需求升溫及全球產能擴張。而台灣資本市場正透過高流動性與國際化平台，支持緯穎等關鍵AI供應鏈企業持續擴大全球布局。台灣資本市場近年展現強勁韌性與國際競爭力，今年台股表現亮眼，加權指數創下歷史新高，台股總市值也於5月超越印度，成為全球第五大股票市場。林修銘表示，台灣擁有全球唯一「從晶圓代工到系統組裝」的完整AI生態系，這種全生態系的產業透明度與地理聚合，創造了絕無僅有的「生態系估值溢價」，讓台灣成為全球AI資本定價的關鍵樞紐。林修銘強調，台灣具備完整AI供應鏈優勢，「我們賣的不是單一公司，而是整體供應鏈」，國際投資人應看見台灣供應鏈的整體價值。隨著AI基礎建設需求持續擴大，台灣不僅是全球AI技術與製造的重要基地，資本市場也正逐步成為支撐相關產業發展的重要樞紐；證交所將持續扮演串聯國際資本與台灣創新產業的平台，協助上市公司深化加強與投資人溝通，進一步將技術優勢轉化為長期投資價值。洪麗寗則從產業實戰角度指出，AI發展已升格為全球性的基礎建設升級浪潮，雲端巨頭（CSP）大幅調高資本支出大舉建置資料中心，這讓客戶的每一筆需求，轉化到供應鏈身上都成為龐大營運資金的考驗。針對海外產能布局，洪麗寗進一步分享，緯穎推動跨國的供應鏈布局，需要高度穩健且國際化的資本結構，台灣資本市場的成長活絡與高流動性，是緯穎走向國際市場、連結全球資本時最堅實的後盾。林修銘提到，資本市場正同步提供企業全球布局所需的資金動能與國際能見度，展現產業與資本市場相互支撐的生態系優勢，為此，證交所將持續推動市場制度改革與產品發展，包括優化零股交易制度以及推動ETF商品發展，以強化台灣市場的國際連結能力，讓全球投資人更有效率地參與台灣科技產業的成長。