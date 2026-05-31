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國民黨主席鄭麗文將在明日率團訪美，對此民進黨立委王定宇今（31）日表示，先祝福其旅途平安愉快，增加跟國際的交流都樂見，但也示警訪團中有一名中國籍配偶中常委隨團，但該名中常委不僅擔任中國官方台企聯幹部，也在國民黨內部長期主張中共一中促統併吞言論，不免讓人家擔心，會帶去什麼樣的聲音，如果帶去的是中共的論調、中共的聲音，那這對台灣而言非常遺憾也非常負面。王定宇表示，作為一個台灣人民納稅人所供應一切資源的政黨，過去在台灣也長期以反共執政的國民黨，主席訪美起碼最起碼要帶去台灣真實的聲音，而什麼是台灣真實的聲音？超過8成以上的民調與多次選舉顯示，台灣人主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣人民不接受中共併吞台灣統治，更不要說一國兩制，台灣不接受一中做法。王定宇說，而中國長期以來對台灣的做法跟論調，就是消滅中華民國的主權，在國際社會抹去台灣的存在，圍堵台灣國際的參與，以及削弱台灣自我防衛力量，反對台灣跟美國建立軍事上的合作以及採購軍事武器，這是中國長期對台灣在做的事情。王定宇表示，所以鄭麗文訪美身旁還帶著一個長期跟中共論調一致的中配中常委，不免讓人家擔心，會帶去什麼樣的聲音，這樣的擔心相信也是國民黨內部的擔心，很擔心鄭麗文如果完全展現中共那套說法，那對國民黨來說是一個非常敗票的做法，因為台灣的主流社會根本不接受，選票是會制裁出賣台灣的政治人物跟政黨。王定宇表示，期待鄭麗文訪美能把台灣真實的聲音帶出去，就算不願意或不能，也不應該用和平來偽裝中國那一套論調，讓中華民國台灣的主權不見了；假裝為了和平，結果削弱了台灣自我防衛的力量，反對軍售；假裝要和平，把台灣抹去不見，只剩下一中，中華人民共和國的一中，如果真的去做這樣的事情，相信對台灣社會來講是絕對不能接受。王定宇說，所以還是期待，鄭麗文訪美不管見到誰，無論是她所希望的美國總統川普或民間智庫，交流的時候能夠帶去台灣的真實聲音。如果連這個都做不到，最起碼不要把國民黨扮演成向中共的國台辦或中共駐美大使館，把中共那一套用和平包裝來掩蓋中共對台灣的武力威脅，掩飾消滅中華民國主權以及弱化台灣國防。最後王定宇說，鄭麗文訪美祝福旅途平安愉快，但千萬不要違背台灣的主流聲音而成了中共的傳聲筒，如果真的那樣做的話，「民主的台灣會用民主的方式懲罰所有背叛國家的人」。