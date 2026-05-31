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《來自清水的孩子》台灣人必讀之作 受難者的真實人生

▲《來自清水的孩子》近年被不少讀者視為「台灣人必讀作品」，更成功紅到歐美市場。（圖／博客來）

《流麻溝十五號》綠島女性政治思想犯 電影、漫畫都催淚

▲《流麻溝十五號》改編自1950年代綠島女性政治犯口述歷史，電影與漫畫版都曾掀起大量討論。（圖／博客來）

《46：1949白色恐怖的濫觴》從歷史轉折點切入 描寫恐怖開始蔓延的瞬間

▲《46：1949白色恐怖的濫觴》從1949年歷史轉折點切入，描寫恐怖如何一步步滲入人們的日常生活。（圖／博客來）

電影《大濛》自上映以來話題不斷，近日上線 Netflix 後，更迅速登上排行榜冠軍，再度掀起觀眾對台灣白色恐怖歷史的討論，近年來越來越多以白色恐怖為主題的影視、書籍與漫畫作品受到關注，有些作品描寫政治受難者的人生，有些則聚焦女性思想犯，也有從1949年的歷史轉折點切入，不同的轉型正義作品，讓更多台灣人重新理解國定假日和冰冷的名詞背後，究竟發生過什麼事。《大濛》以1950年代的台北為背景，聚焦白色恐怖時期受難者家屬的處境。故事描述少女阿月（方郁婷飾）在得知哥哥（曾敬驊飾）遭政府槍決後，毅然北上領回遺體，並在過程中與三輪車伕趙公道（柯煒林飾）發展出一段患難見真情的羈絆。導演陳玉勳曾表示，《大濛》的創作起點來自對白色恐怖受難者與其家屬的關注，希望透過影像保存歷史記憶。電影上映後不僅創下破億票房，更橫掃金馬獎項，今年也成功入圍台北電影獎。隨著《大濛》登上 Netflix，再度掀起觀眾對台灣白色恐怖歷史的討論。相較於電影與影集，漫畫透過文字與圖像敘事，更能帶讀者慢慢走進那個年代。以下也整理3部值得一看的白色恐怖漫畫與圖像作品，不少讀者都形容「看到一半真的會停下來深呼吸」。由游珮芸與周見信共同創作的《來自清水的孩子》，近年已成為「台灣歷史必讀作品」代表，英文版由近期以《臺灣漫遊錄》拿下國際布克獎的譯者「金翎」翻譯，出版後不只獲得多項國際漫畫與出版獎項，也成功售出多國版權，在歐美掀起關注。《來自清水的孩子》改編自「白色恐怖受難者蔡焜霖」的真實人生，從他在日治時代成長開始，一路描寫到戰後、戒嚴、入獄，以及之後的人生轉折。故事透過一名熱愛閱讀的少年視角，讓讀者親眼看見白色恐怖如何一步步改變普通人的命運。漫畫中大量還原當年的街景、服裝、出版文化與語言氛圍，也描寫許多知識青年在時代動盪下的迷惘與壓抑。尤其角色被捕、審訊、失去自由的段落，更讓許多讀者看完後久久無法平復。《流麻溝十五號》是部改編自同名口述歷史、關於1950年代綠島女性政治犯的電影，同時也推出漫畫版本。電影於2022年上映時曾引起大量討論，不少觀眾都是第一次認識白色恐怖時期女性政治犯的故事。漫畫版則由漫畫家蠢羊以圖像形式詮釋，背景建立在白色恐怖時期綠島的新生訓導處，聚焦多位女性政治犯的人生故事。有人是學生、有人是舞者，每個人都可能因為思想、閱讀習慣或人際關係而被牽連。她們被送往綠島後，不再被稱呼名字，而是以編號與「流麻溝十五號」作為身分。角色彼此之間的友情、對家人的思念，以及身處高壓環境仍努力活下去的模樣，都讓許多人直呼「最難過的是，她們其實只是普通人」。由張辰漁、蔡焜霖、陳力航共同創作、黃駿繪製的《46：1949白色恐怖的濫觴》，不同於許多聚焦政治受難者人生的作品，它更像是在描寫「恐怖如何開始」。作品以1949年為背景，台灣進入戒嚴、政治氣氛逐漸轉向高壓控制的重要年代。漫畫透過不同人物視角，描寫人們如何在社會局勢變動下，陷入互相猜疑、監控與恐懼之中。原本正常的生活、鄰里與人際關係，都可能因為一句話、一本書，甚至一段關係而徹底崩壞。相較於直接描寫監禁與刑求的白色恐怖作品，《46》強調「壓迫逐漸逼近」的過程。讀者能明顯感受到人們開始不敢說話、不敢相信彼此，甚至連日常生活都慢慢被恐懼吞噬。《46》最可怕的地方並不是暴力本身，而是「不知道什麼時候會輪到自己」的壓迫感。也因為故事更貼近「白色恐怖開始形成的過程」，讓不少人看完後直呼比想像中還沉重。隨著《大濛》近期登上 Netflix，也再次帶動觀眾重新討論台灣白色恐怖相關作品。近年越來越多創作者開始透過漫畫、影集與電影重新回望歷史，也讓不少人感嘆，「以前課本一句話，現在才知道那背後其實是一整代人的人生。」而相較於過去歷史作品給人「艱澀、沉重」的印象，漫畫因為更容易閱讀、情緒渲染力強，也成為許多人第一次接觸白色恐怖的重要媒介。