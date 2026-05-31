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一名51歲趙姓女老師近一年來聲音逐漸沙啞、說話費力，音量小並有氣音，用麥克風上課卻讓學生更像鴨子聽雷。喝澎大海、羅漢果等藥膳潤喉來緩解卻不見效。經阮綜合醫院耳鼻喉科主任林宏儒醫師檢查診斷為聲帶萎縮，在接受「聲帶注射玻尿酸」治療與語言嗓音治療後症狀大幅改善。林宏儒提醒，聲音沙啞持續兩週以上，即應就醫檢查以確定萎縮程度與原因。另一名53歲張先生是機械維修廠班長，由於廠區大、噪音吵雜，有時得扯嗓門講話或吼喊。近半年來剛開始聲音沙啞、粗噪，後逐漸說話有氣音、聲音無力，怎麼吃枇杷膏、清喉嚨就是無效。後來連喝水吃東西也常嗆咳。經醫師林宏儒檢查診斷為聲帶萎縮外，也因其患胃食道逆流，還有聲帶燒灼的情況。兩次施以「聲帶注射玻尿酸」治療及嗓音復健訓練，症狀有明顯改善。醫師林宏儒解釋，聲帶萎縮是指聲帶變薄、彈性退化，造成說話時兩側聲帶無法完全閉合，導致空氣漏出。聲音因此沙啞、氣音，說話費力、容易疲倦或斷句短促，嚴重者喝水、吞嚥時會嗆咳，嚴重時甚至可能引發吸入性肺炎。而造成聲帶萎縮原因，包括年紀增長退化；長期說太多話、發聲方式錯誤；或相反的長期沒開口說話的聲帶「廢用性萎縮」；胃食道或咽喉逆流讓胃酸反覆刺激聲帶，導致黏膜受損而萎縮；抽菸喝酒同樣也會造成聲帶發炎、水腫；插管、中風、手術損傷、帕金森氏症，因傷及喉返神經引發聲帶麻痺、萎縮。林宏儒說明聲帶萎縮的治療，「語言治療」訓練呼吸與嗓音發聲技巧。「聲帶注射術」以內視鏡微創方式注射自體脂肪、玻尿酸，增加聲帶厚度並改善閉合功能。「甲狀軟骨成型術」當病況嚴重或注射術效果不佳，以外科手術方式將聲帶位置內移。關於保養聲帶，林宏儒也提醒，避免長時間講話，大聲說話、尖叫或常以氣音發聲的悄悄話；注意咳嗽或清喉嚨時也勿太過用力。多次少量喝溫開水，少抽菸喝酒，少吃油膩與刺激性食物，睡前三小時不進食以降低胃酸逆流對聲帶的刺激。