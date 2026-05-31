根據交通部公路局官網，2026交通補助「最高領取36000元」，5月31日起全國都能領！交通部表示，高齡駕駛換照新制今（31）日正式實施，為鼓勵「自願繳回駕照」，提供總價值3萬6千元的「TPASS乘車回饋」，方便長輩2年內適應新通勤習慣，年齡門檻由75歲下修至70歲，每人每個月享大眾運輸津貼1500元；悠遊卡公司表示，截至4月底已吸引約6900人參加。本文針對領取對象的申請資格、領用方式一次整理。
因應高齡駕駛換照新制5月31日起正式實施，換照門檻由75歲下修至70歲，交通部為鼓勵新制上路，建議長輩評估自身體力與視力，主動放下方向盤「自願繳回駕照」、改搭乘大眾運輸工具，提供總價值高達3萬6千元的「TPASS乘車回饋」，方便長輩2年內適應全新的通勤習慣，每人每個月享大眾運輸津貼1500元。
悠遊卡公司也表示，為配合高齡換照政策，今年起針對年滿70歲自願繳回駕照的長者，所推出的50%特惠，截至4月底也已吸引約6,900人參加，累計回饋達94.9萬元，請符合資格的民眾及年長者踴躍領取。
2026交通補助最高領取36000元！5/31全國都能領 申請資格一次看
◾️申請資格
年滿70歲以上（門檻由75歲下修至70歲），自願繳回個人名下汽、機車駕駛執照，並簽署個資授權同意書（可至監理所，或採通信及網路方式申請），即可符合回饋資格。
◾️申請時間／補助時間
2026年1月1日後自願繳回駕駛執照，即可申請TPASS乘車回饋。自完成繳回駕駛執照及簽署個資授權同意書之次日起算2年（共24個月）。
◾️補助回饋額度
每人每個月最高可以回饋1500元。如果每個月都領滿上限，總計最高可獲得36000元的車資補貼。
◾️回饋領用方式
1、綁定長輩名下的敬老卡（或愛心卡）電子錢包，且持該卡搭乘公共運輸（公路、國道客運、市區公車、台鐵、全台捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車）時，即可享有票價優惠。
2、當月實際扣款的乘車支出，將直接享有50%的現金回饋（不含社福點數，實支實付、折抵一半）。使用實名制卡片，可簡化長者登錄程序及減輕長者交通支出。
3、回饋金可至四大超商（7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK）櫃台，出示敬老卡由店員協助領取；如敬老卡發卡單位為悠遊卡者，亦可至台北捷運各車站悠遊卡／一卡通加值機，感應逼一下即可領取「TPASS乘車回饋」金額回至卡片中。
依國營台灣鐵路股份有限公司規定，持用電子票證禁止搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、自強（3000）型、 專開列車、商務車廂、親子車廂及其他該公司指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車），詳情請至該公司官網查詢。
◾️注意事項
1、如於補助期間再次考取駕駛執照，自取得當日即失去回饋資格，且後續亦不得再次申請補助。
2、每人僅能申請1次補助，且補助期間以2年為限；無法申請展延。
3、本次補助需繳回個人名下所有駕駛執照始符合回饋條件。
4、每月回饋額度係依據搭乘公共運輸電子錢包乘車支出金額計算，並非每月固定發放1500元。
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悠遊卡公司也表示，為配合高齡換照政策，今年起針對年滿70歲自願繳回駕照的長者，所推出的50%特惠，截至4月底也已吸引約6,900人參加，累計回饋達94.9萬元，請符合資格的民眾及年長者踴躍領取。
◾️申請資格
年滿70歲以上（門檻由75歲下修至70歲），自願繳回個人名下汽、機車駕駛執照，並簽署個資授權同意書（可至監理所，或採通信及網路方式申請），即可符合回饋資格。
◾️申請時間／補助時間
2026年1月1日後自願繳回駕駛執照，即可申請TPASS乘車回饋。自完成繳回駕駛執照及簽署個資授權同意書之次日起算2年（共24個月）。
◾️補助回饋額度
每人每個月最高可以回饋1500元。如果每個月都領滿上限，總計最高可獲得36000元的車資補貼。
◾️回饋領用方式
1、綁定長輩名下的敬老卡（或愛心卡）電子錢包，且持該卡搭乘公共運輸（公路、國道客運、市區公車、台鐵、全台捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車）時，即可享有票價優惠。
2、當月實際扣款的乘車支出，將直接享有50%的現金回饋（不含社福點數，實支實付、折抵一半）。使用實名制卡片，可簡化長者登錄程序及減輕長者交通支出。
3、回饋金可至四大超商（7-11統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK）櫃台，出示敬老卡由店員協助領取；如敬老卡發卡單位為悠遊卡者，亦可至台北捷運各車站悠遊卡／一卡通加值機，感應逼一下即可領取「TPASS乘車回饋」金額回至卡片中。
依國營台灣鐵路股份有限公司規定，持用電子票證禁止搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、自強（3000）型、 專開列車、商務車廂、親子車廂及其他該公司指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車），詳情請至該公司官網查詢。
◾️注意事項
1、如於補助期間再次考取駕駛執照，自取得當日即失去回饋資格，且後續亦不得再次申請補助。
2、每人僅能申請1次補助，且補助期間以2年為限；無法申請展延。
3、本次補助需繳回個人名下所有駕駛執照始符合回饋條件。
4、每月回饋額度係依據搭乘公共運輸電子錢包乘車支出金額計算，並非每月固定發放1500元。