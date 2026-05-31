美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間6月1日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上費城費城人的比賽，此戰道奇將推出山本由伸先發，而費城費城人則是推出佩因特（Andrew Painter）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（37勝21敗）vs費城費城人（30勝28敗）
比賽時間：台灣時間6月1日（一）早上04:10

✅道奇觀戰焦點：道奇昨日因牛棚失手未能拿下比賽勝利，終止了近期六連勝的好表現，大谷翔平在昨日雖然有一安的表現，但也吞下3次三振，投手方面道奇推派王牌山本由伸掛帥先發，盼能為道奇搶下系列賽優勢。

觀戰重點：

  • 打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？
  • 山本由伸對上費城人強力打線，能否展現壓制力？
✅費城人觀戰焦點：費城人打線昨日展現韌性，雖然比賽前段遭到先發投手佐佐木朗希的封鎖，但在比賽後段抓住道奇換投的機會，一舉攻破道奇防線最終拿下勝。打線能否持續穩定發揮將成為比賽關鍵。

觀戰重點：

  • 費城人打線能否攻下更多分數支援投手？
  • 投手群能否壓制道奇打者的長打火力？
MLB賽程（台灣時間6/1）

12:15 金鶯 VS 藍鳥
01:35 國民 VS 教士
01:35 海盜 VS 雙城
01:40 光芒 VS 天使
01:40 紅人 VS 勇士
01:40 守護者 VS 紅襪
01:40 大都會 VS 馬林魚
02:10 白襪 VS 老虎
02:10 太空人 VS 釀酒人
02:35 遊騎兵 VS 皇家
03:10 落磯VS 巨人
04:05 運動家 VS 洋基
04:10 水手 VS 響尾蛇
04:10 道奇VS 費城人
07:20 紅雀 VS 小熊


📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台

🟡電視轉播：

緯來育樂台：紅雀 VS 小熊

🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
 

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顏廷諾編輯記者

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