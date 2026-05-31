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台灣人在日本機場丟臉！「喝酒留垃圾」被目擊：還被拒載

▲有台灣遊客在日本中部國際機場候機時，目擊一群台灣年輕人把候機室當作居酒屋，不只喝酒嬉鬧，離開時還沒帶走垃圾，把現場弄得一片狼藉。（圖／美聯社／達志影像）

這群年輕人中還有人因喝到爛醉，最後被航空公司拒載，行李直接被拿掉，但也導致整架班機時間延誤

旅遊網紅認「教養差的人越來越多」！一票台灣人爆共鳴

最近教養差勁的人越來越多，更殘酷點出關鍵「在國內就沒有素質的人，你要他出國就變得有素質？」認為這類人的習慣早已根深蒂固，或許根本不懂得正確態度是如何。

▲旅遊網紅「旅人老K 偏愛日本」坦言，最近教養差勁的人越來越多，更殘酷點出「在國內就沒有素質的人，你要他出國就變得有素質？」（圖／記者顏真真攝）

台灣遊客赴日爆脫序行為！「3行為」都被點名

為了拍攝打卡照而不顧交通安全，或在公共場所未依序排隊，隨意擠到櫃檯插話、詢問價格等

台灣人瘋日本旅遊，光是去年就有高達660萬赴日觀光，但近期因中國赴日人數大幅下降，間接讓台灣人在日旅遊的行為被放大檢視。這起事件也被旅遊網紅「旅人老K 偏愛日本」轉發，無奈痛批「教養差勁的人越來越多」，而引起眾人廣大共鳴。旅遊網紅「旅人老K 偏愛日本」日前轉發一則文章，有位台灣遊客日前在日本中部國際機場候機時，更誇張的不只這些，，讓該名台灣遊客痛訴「出國代表的不只是自己，更代表台灣人的形象」。這篇文章引起老K的關注，他表示老K更進一步坦言，現在老師不敢管，怪獸家長自己不管也不讓別人管，無奈直言「社會這種人只會越來越多，也只能說『大家保重』。貼文曝光後，立馬引來台灣網友認同留言「真的很有同感，那些有錢出國玩就了不起的心態～花錢就是大爺的一些老鼠屎」、「欠教訓的人永遠都在」、「糟糕的人真的越來越多！時代在進步，可是禮貌和習慣卻一直在退步」、「之前在羽田機場看到，我還過去收拾了。畢竟在國外代表的不是只有自己，還有那個台灣人的標籤」。據了解，日本首相高市早苗在2025年底針對台海有事議題發表答辯後，日本與中國關係急速惡化，中國外交部領事司更呼籲中國公民「避免前往日本」，赴日遊玩的中國遊客人數也跟著銳減。但隨著中國觀光客減少，台灣人在日本的旅遊行為也跟著被檢視，甚至屢傳不少脫序行為，像是，就連台灣人都怒批沒素質，呼籲旅客應尊重當地禮儀與文化，避免淪為失格旅客。