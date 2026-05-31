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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日舉辦親子活動撲馬叔叔說故事活動，邀請家長帶著孩子共同繪本，也和孩童家長交換意見，他同時拋出「台北親子同行卡」政見，初步構想為0到18歲都能使用，比照敬老卡每月600（點）， 不僅能用來看電影、上兒童樂園，還可以用在運動、文化活動及購買書籍。藍營北市議員轟沈伯洋行為「就像是個台北市長參選人的實習生」，曾批評台北市一堆撒幣政策，沈的政見就不是撒幣？也有議員批評重複點數淪為浪費。國民黨北市議員汪志冰表示，民進黨是「不負責任」的政黨，沈伯洋未來可能會成為台北市長，但現在還停留在到處聆聽聲音的階段，就像是個台北市長參選人的實習生，民進黨應該要挑選一個已經準備好的台北市長候選人，要提出對台北市的願景，甚至具體方案，告訴民眾該如何實現政見。國民黨市議員林杏兒表示，針對文化產業、青少年接觸文教，中央早已經有相關補助，「沈伯洋這麼批評台北市撒幣政策一堆，他的政見就不是撒幣？」生態系要怎麼創造、如何創造，除了補助或「某某卡」發放外，更重要的是風氣跟場域，如果風氣沒有成熟，或是文化、親子互動的場域不夠，給再多的補助、再多卡又有什麼用？北市議員柳采葳表示，沈伯洋宣稱親子卡涵蓋「娛樂、運動、文化」三大類。但實際情況是，台北市現有的公共場館、運動中心收費本來就相當低廉，甚至早就針對兒童與親子設有各項免費或超低優惠方案。如果再每個月盲目發放點數，不僅無法帶來實質效益，反而會造成極大的資源錯置與公帑浪費。柳采葳指出，政府的預算有限，應該精準投入，而不是盲目疊床架屋。目前中央與地方政府針對青年與兒童，早已提供多項常態性補貼。例如，中央目前針對16至22歲青年，就已經有每年1,200點的「文化幣」，可用於藝文、書店、國片等。沈伯洋口中發到18歲的「親子卡」，在16到18歲階段將與文化幣嚴重重疊。